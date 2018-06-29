Türkiye'nin dış borcu açıklandı

Hazine Müsteşarlığı, 31 Mart itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.Buna göre, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin brüt dış borç stoku 466,7 milyar dolar oldu.

STOKUN MİLLİ GELİRE ORANI 52,9 OLDU

Stokun milli gelire oranı yüzde 52,9 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 303,2 milyar doları buldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 34,3 olarak kayıtlara geçti.

HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU 14,2 MİLYAR DOLAR

Söz konusu dönemde Hazine garantili dış borç stoku da 14,2 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku ise bu dönemde 271,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 8,4 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 922,3 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 28,4 olarak kayıtlara geçti.