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Sosyal Medya Türkiye’nin dinlenemeyen ilk cep telefonu ASELSAN’a yapılan ihaneti bir de böyle izleyin İçimizde ne çok hain varmış meğer…
Sosyal Medya

Türkiye’nin dinlenemeyen ilk cep telefonu ASELSAN’a yapılan ihaneti bir de böyle izleyin İçimizde ne çok hain varmış meğer…

Yeniakit Publisher
2024-09-18 16:15:00 -

İsrail’in Lübnan’da çağrı cihazlarını eş zamanlı olarak patlattığı saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken, 3 bine yakın kişi yaralandı. Bu olay, Türkiye’nin dinlenemeyen ilk cep telefonu olan ASELSAN telefonunu yeniden gündeme getirdi.

İsrail’in Lübnan’da çağrı cihazlarını eş zamanlı olarak patlattığı saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 bin kişi yaralandı. Bu gelişme, Türkiye’nin dinlenemeyen ilk cep telefonu olan ASELSAN telefonunu tekrar gündeme taşıdı. ASELSAN'ın milli güvenlik için kritik öneme sahip olan bu teknolojisi, zamanında hayata geçirilseydi, ulusal güvenlik açısından çok daha büyük bir katkı sağlayabileceği aşikar.

Süleyman Demirel döneminde üretilen bu telefonun milli güvenlik açısından taşıdığı önem bir kez daha vurgulandı. Uzmanlar, devletin ASELSAN’a sahip çıkmış olması durumunda, bu teknolojinin dünya çapında bir Türk markası olarak tarihe geçebileceğini belirtiyor. ASELSAN’ın ihmal edilmesi, içerideki hainliklerin boyutunu da gözler önüne seriyor.

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