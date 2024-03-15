Türkiye'nin dev şirketinden satın aldılar! Türk dev markası ASTOR'dan rekor satış... Resmen duyurdu

Astor Holding'den Dev Satış: 2,88 Milyar TL'lik Pay Plasmanı

Astor Holding A.Ş., bünyesinde bulunan Astor Enerji A.Ş.'ye ait %2,99'luk payın, toplam 29.900.000 adet B Grubu hissesinin 96,26 TL birim fiyat üzerinden satışını gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu satış işlemi, yaklaşık 2,88 milyar TL'lik brüt hasılat ile dikkat çekiyor.

Yapılan açıklamaya göre, bu dev satış Türkiye dışında yerleşik bir uluslararası kurumsal yatırımcıya, doğrudan yapılan yaklaşımın ardından plasman yoluyla tamamlandı. Satış işleminin takasının 19 Mart 2024'te Borsa İstanbul dışında gerçekleşmesi bekleniyor. HSBC Bank PLC, bu önemli işlemde Astor Holding'in tek plasman temsilcisi olarak görev aldı.

Astor Holding'in sahibi Feridun Geçgel ve Enver Geçgel, Astor Enerji'de işlemin tamamlanması sonrasında %5,01 oranında doğrudan pay sahipliğine sahip olacak. Feridun Geçgel'in, işlem sonrası da %73,46 pay sahipliği ile şirketin çoğunluk hissedarı pozisyonunu koruyacağı ve yönetim kontrolünü sürdüreceği belirtildi.

Bu işlemle birlikte, Astor Holding ve Feridun Geçgel'in şirketin gelecekteki başarısını destekleme taahhüdü devam ederken, satış işleminin başarıyla tamamlanması HSBC ile anlaşılan dönemler boyunca pay devir kısıtlarını da beraberinde getiriyor. Astor Holding için 180 gün, Feridun Geçgel için ise 60 gün sürecek pay devir kısıtları uygulanacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

HSBC'nin, Birleşik Krallık'ta Prudential Regulation Authority tarafından yetkilendirilmiş ve Financial Conduct Authority ile Prudential Regulation Authority'nin düzenlemelerine tabi olması, işlemdeki profesyonelliği ve güvenilirliği pekiştiriyor. Astor Holding, bu açıklamayla kamuoyunu ve yatırımcılarını bilgilendirerek, şeffaflık ilkesine olan bağlılığını vurguluyor.

Yapılan KAP Açıklaması:

Astor Holding A.Ş. tarafından iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır.

Astor Holding A.Ş. Astor Enerji A.Ş. de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yaklaşık %2,99 unu temsil eden 29.900.000 adet B Grubu payın satışını duyurmaktadır. İşlem, pay başına 96,26 TL den fiyatlandırılmış ve yaklaşık 2,88 milyar TL brüt hasılat elde edilmiştir.

Satış, ilgili yatırımcının doğrudan yaklaşımını takiben, Türkiye dışında yerleşik uluslararası bir kurumsal yatırımcıya plasman yoluyla gerçekleştirilmiştir.

Takas işleminin Borsa İstanbul dışında 19 Mart 2024 tarihinde borsa dışı gerçekleşmesi beklenmektedir.

HSBC Bank PLC işlem ile ilgili olarak Astor Holdingin tek plasman temsilcisi olarak görev almıştır.

Astor Holding A.Ş. paylarının tamamı Feridun Geçgel ve Enver Geçgel e aittir. Astor Holding mevcut durumda ASTOR un çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %8,0 ine sahiptir ve İşlemin başarıyla tamamlanması ile birlikte Astor Holdingin ASTOR daki doğrudan pay sahipliğinin yaklaşık %5,01 olması beklenmektedir.

Feridun Geçgel, ASTOR daki %70,96 doğrudan pay sahipliği de dahil, ASTOR da toplam yaklaşık %73,46 pay sahipliği ile ASTOR un çoğunluk pay sahibi olarak kalmaya devam edecektir. Bu doğrultuda, Feridun Geçgel ASTOR un yönetim kontrolüne sahip olmayı sürdürecektir.

Feridun Geçgel ve Astor Holding, ASTOR un gelecekteki başarısını desteklemeyi sürdürmektedir.

İşlemin işbu duyuruya göre başarıyla tamamlanmasına bağlı olarak, her biri mutat istisnalara tabi olmak üzere, Astor Holding elindeki geriye kalan ASTOR payları ile ilgili olarak, HSBC ile anlaşılan mutat 180 günlük bir pay devir kısıtı süresine, ayrıca Feridun Geçgel ise, elindeki geriye kalan ASTOR payları ile ilgili olarak, HSBC ile anlaşılan 60 günlük bir pay devir kısıtı süresine tabi olacaktır.

Prudential Regulation Authority tarafından yetkilendirilen ve Birleşik Krallıkta Financial Conduct Authority ve Prudential Regulation Authoritynin düzenlemelerine tabi olan HSBC, Astor Holdingin plasman temsilcisi olarak hareket etmekte olup, bu açıklamada yer alan hususlarda Astor Holding haricinde başka hiçbir kişinin plasman temsilcisi olarak görev almamıştır ve Astor Holding dışında hiçbir kimseye karşı HSBC müşterilerine sağlanan korumaları sağlamak veya burada belirtilen konularla ilgili tavsiyelerde bulunmak konusunda sorumlu olmayacaktır. Ne HSBC ne de HSBC grubunun iştirak veya teşebbüslerinden herhangi biri, bu açıklama veya bu açıklamada atıfta bulunulan herhangi bir konu ile bağlantılı olarak HSBC nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı herhangi bir görev, yükümlülük veya sorumluluk ile doğrudan veya dolaylı, sözleşme, haksız fiil, mevzuat veya başka bir şekilde yükümlü değildir veya bunları kabul etmemiştir.