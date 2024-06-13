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Ekonomi Türkiye'nin dev beton şirketi Avrupa'da sözleşme imzaladı! O ilgili kararı: Dudak uçuklatan rakam ile anlaştı!
Ekonomi

Türkiye'nin dev beton şirketi Avrupa'da sözleşme imzaladı! O ilgili kararı: Dudak uçuklatan rakam ile anlaştı!

Yeniakit Publisher
2024-06-13 18:21:00 - 2024-06-13 18:44:21
Türkiye'nin dev beton şirketi Avrupa'da sözleşme imzaladı! O ilgili kararı: Dudak uçuklatan rakam ile anlaştı!

MEKA Beton, Avrupa’dan 1.035.000 Euro değerinde sipariş alarak kararı verdi: Şirketin cirosunu ve karlılığını artıracak. İşte detaylar…

MEKA Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Avrupa’da yerleşik bir şirketten 1.035.000 Euro tutarında sipariş aldı. Bu siparişin tarihi 4 Haziran 2024 olarak açıklandı.

Şirketin bağlı ortaklığı olan Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş., bu siparişi 4 Haziran’da aldı. Sipariş, kırmalı eleme tesisi ekipmanlarını kapsıyor.

TOPLAM SİPARİŞ TUTARI

Sipariş bedelleri toplamı 1.035.000 Euro olarak belirtildi. Şirketin cirosu ve kârlılığını olumlu etkilemesi bekleniyor.

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