Türkiye'nin dev beton şirketi Avrupa'da sözleşme imzaladı! O ilgili kararı: Dudak uçuklatan rakam ile anlaştı!
MEKA Beton, Avrupa’dan 1.035.000 Euro değerinde sipariş alarak kararı verdi: Şirketin cirosunu ve karlılığını artıracak. İşte detaylar…
MEKA Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Avrupa’da yerleşik bir şirketten 1.035.000 Euro tutarında sipariş aldı. Bu siparişin tarihi 4 Haziran 2024 olarak açıklandı.
Şirketin bağlı ortaklığı olan Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş., bu siparişi 4 Haziran’da aldı. Sipariş, kırmalı eleme tesisi ekipmanlarını kapsıyor.
TOPLAM SİPARİŞ TUTARI
Sipariş bedelleri toplamı 1.035.000 Euro olarak belirtildi. Şirketin cirosu ve kârlılığını olumlu etkilemesi bekleniyor.
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