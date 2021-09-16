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Kadın - Aile Türkiye’nin desteğiyle kadınlar okuma yazma öğrendiler
Kadın - Aile

Türkiye’nin desteğiyle kadınlar okuma yazma öğrendiler

Suriye’nin kuzeyinde, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesinde, Türkiye’nin desteğiyle açılan kursta yaklaşık 12 bin yetişkin okuma yazma öğrendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 16:48:00 -
Türkiye’nin desteğiyle kadınlar okuma yazma öğrendiler

Suriye’nin kuzeyinde, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesinde, Türkiye’nin desteğiyle açılan kursta yaklaşık 12 bin yetişkin okuma yazma öğrendi.
Türkiye’nin desteklediği yerel yönetimler tarafından 7 Temmuz’da, Bab, Kabbasin ve Bizia bölgelerinde açılan okuryazarlık kursu tamamlandı.
Bu kurslarda eğitim alan çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 12 bin kişi için Bizia bölgesindeki El Faruk İlkokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.
Törene Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal, Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, yerel meclis yetkilileri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.
Törende katılan yetkililer, okuryazarlık kursunu başarıyla bitirenlere sertifikalarının yanı sıra çeşitli hediyeler verdi.
Gaziantep Vali Yardımcısı Alkal, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, 10 bin öğrenciye ulaşmak hedefiyle yola çıktıklarını, bölge halkının eğitime olan ilgisinden dolayı 12 bin kişiye kadar ulaştıklarını söyledi.
Alkal, çoğunluğu kadınlardan oluşan okuryazarlık öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik etti.

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