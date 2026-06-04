Haftada 2 saat egzersiz ömrü uzatır mı? Ölüm riskine etkisi var... Çok ciddi bir hatayı yapıyoruz

Güçlü kemikler: Ağırlık antrenmanları kemik yoğunluğunu artırarak ilerleyen yaşlardaki kırılma ve erimelerin önüne geçiyor. Metabolik kontrol: Kas kütlesinin korunması ve artması, kan şekeri kontrolünü ciddi şekilde destekliyor. Yüksek yaşam kalitesi: Güçlenen kaslar, bireylerin yaşlılıkta bile kimseye bağımlı olmadan günlük işlerini rahatça yapabilmesini sağlıyor. Uzmanlar, bu veriler ışığında sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirmek ve ömrü uzatmak için kardiyo egzersizlerinin yanı sıra, ağırlık antrenmanlarının da mutlaka haftalık rutinlere eklenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Sport England Sağlık ve Refah Politikası Stratejik Lideri Tom Burton ise fiziksel aktivitenin toplum sağlığı için en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguluyor ancak fazla yapılan egzersiz (aşırı antrenman), spor performansınızı artırmak yerine kas kaybına, kronik yorgunluğa ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açar. Vücudun dinlenmesine izin vermemek, sakatlanma riskini ve stres hormonu (kortizol) seviyesini ciddi oranda yükseltiyor.