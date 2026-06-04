Haftada 2 saat egzersiz ömrü uzatır mı? Ölüm riskine etkisi var... Çok ciddi bir hatayı yapıyoruz
Sağlık dünyasında büyük ses getiren yeni bir araştırma, çok ciddi bir hatayı gözler önüne serdi. Yapılan bu hata ek destek sağlamıyor.
Sağlık dünyasında büyük ses getiren yeni bir araştırma, çok ciddi bir hatayı gözler önüne serdi. Yapılan bu hata ek destek sağlamıyor.
Tam 30 yılı aşkın bir süre boyunca, 147 binden fazla yetişkinin sağlık verilerini titizlikle inceleyen devasa bir analiz, kas güçlendirici egzersizlerin ölüm riskini ciddi oranda düşürdüğünü kanıtladı ancak bir diğer araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de ağırlık çalışmasında sürenin belli bir noktadan sonra ek destek sağlamaması oldu.
Araştırma sonuçlarına göre, uzun ve sağlıklı bir yaşamın kapısını aralamak için spor salonunda saatler harcamaya gerek yok. Haftada toplamda 90 ila 120 dakika (yaklaşık 1.5 - 2 saat) ağırlık kaldırmak, vücutta farklı etkilere neden oluyor.
Bu süreyi dolduran bireylerde genel ölüm riski azalırken, özellikle modern çağın en büyük tehditleri olan kalp-damar hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklara bağlı ölüm oranlarında çok dikkat çekici düşüşler saptandı.
Çalışmanın en çarpıcı bulgularından biri ise beyin sağlığı üzerinde görüldü. Düzenli ağırlık çalışmanın, yaşlılık döneminin korkulu rüyası olan demans (bunama) ve benzeri nörolojik hastalıklardan kaynaklanan ölüm riskini yüzde 27 oranında azalttığı belirlendi. Ağırlık kaldırmanın sadece ömrü uzatmakla kalmadığı; dikkat, hafıza ve genel bilişsel performansı da doğrudan geliştirdiği ortaya koyuldu. 30 yıllık takibin ardından ortaya çıkan diğer önemli faydalar ise şu şekilde sıralanıyor:
Güçlü kemikler: Ağırlık antrenmanları kemik yoğunluğunu artırarak ilerleyen yaşlardaki kırılma ve erimelerin önüne geçiyor. Metabolik kontrol: Kas kütlesinin korunması ve artması, kan şekeri kontrolünü ciddi şekilde destekliyor. Yüksek yaşam kalitesi: Güçlenen kaslar, bireylerin yaşlılıkta bile kimseye bağımlı olmadan günlük işlerini rahatça yapabilmesini sağlıyor. Uzmanlar, bu veriler ışığında sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirmek ve ömrü uzatmak için kardiyo egzersizlerinin yanı sıra, ağırlık antrenmanlarının da mutlaka haftalık rutinlere eklenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Sport England Sağlık ve Refah Politikası Stratejik Lideri Tom Burton ise fiziksel aktivitenin toplum sağlığı için en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguluyor ancak fazla yapılan egzersiz (aşırı antrenman), spor performansınızı artırmak yerine kas kaybına, kronik yorgunluğa ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açar. Vücudun dinlenmesine izin vermemek, sakatlanma riskini ve stres hormonu (kortizol) seviyesini ciddi oranda yükseltiyor.
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