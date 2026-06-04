  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni işyerleri tamamlandı Depremzede esnaf konteynerlere veda ediyor Osman Müftüoğlu'ndan şaşırtan ezber bozan açıklama: Sağlık kurallarını sil baştan değiştirdi Karpuz nasıl tüketilir? Bilim insanlarının ezber bozan sözleri... Merak uyandırdı Bu yöntem kalp ve damar sağlığı için önemli: Kalp krizi riskine kökten çözüm! İşte merak edilen detaylar Bakalım şimdi ne olacak? Beşiktaş'tan büyük olay! İlhan Palut hamlesi Haftada 2 saat egzersiz ömrü uzatır mı? Ölüm riskine etkisi var... Çok ciddi bir hatayı yapıyoruz Galatasaray golcüsünü buldu! Ukrayna'dan geliyor: Adım adım yürüyor... CHP kurultay ve İstanbul il kongresi davasında karar! Mahkemeden red
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Haftada 2 saat egzersiz ömrü uzatır mı? Ölüm riskine etkisi var... Çok ciddi bir hatayı yapıyoruz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Haftada 2 saat egzersiz ömrü uzatır mı? Ölüm riskine etkisi var... Çok ciddi bir hatayı yapıyoruz

Sağlık dünyasında büyük ses getiren yeni bir araştırma, çok ciddi bir hatayı gözler önüne serdi. Yapılan bu hata ek destek sağlamıyor.

#1
Foto - Haftada 2 saat egzersiz ömrü uzatır mı? Ölüm riskine etkisi var... Çok ciddi bir hatayı yapıyoruz

Tam 30 yılı aşkın bir süre boyunca, 147 binden fazla yetişkinin sağlık verilerini titizlikle inceleyen devasa bir analiz, kas güçlendirici egzersizlerin ölüm riskini ciddi oranda düşürdüğünü kanıtladı ancak bir diğer araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de ağırlık çalışmasında sürenin belli bir noktadan sonra ek destek sağlamaması oldu.

#2
Foto - Haftada 2 saat egzersiz ömrü uzatır mı? Ölüm riskine etkisi var... Çok ciddi bir hatayı yapıyoruz

Araştırma sonuçlarına göre, uzun ve sağlıklı bir yaşamın kapısını aralamak için spor salonunda saatler harcamaya gerek yok. Haftada toplamda 90 ila 120 dakika (yaklaşık 1.5 - 2 saat) ağırlık kaldırmak, vücutta farklı etkilere neden oluyor.

#3
Foto - Haftada 2 saat egzersiz ömrü uzatır mı? Ölüm riskine etkisi var... Çok ciddi bir hatayı yapıyoruz

Bu süreyi dolduran bireylerde genel ölüm riski azalırken, özellikle modern çağın en büyük tehditleri olan kalp-damar hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklara bağlı ölüm oranlarında çok dikkat çekici düşüşler saptandı.

#4
Foto - Haftada 2 saat egzersiz ömrü uzatır mı? Ölüm riskine etkisi var... Çok ciddi bir hatayı yapıyoruz

Çalışmanın en çarpıcı bulgularından biri ise beyin sağlığı üzerinde görüldü. Düzenli ağırlık çalışmanın, yaşlılık döneminin korkulu rüyası olan demans (bunama) ve benzeri nörolojik hastalıklardan kaynaklanan ölüm riskini yüzde 27 oranında azalttığı belirlendi. Ağırlık kaldırmanın sadece ömrü uzatmakla kalmadığı; dikkat, hafıza ve genel bilişsel performansı da doğrudan geliştirdiği ortaya koyuldu. 30 yıllık takibin ardından ortaya çıkan diğer önemli faydalar ise şu şekilde sıralanıyor:

#5
Foto - Haftada 2 saat egzersiz ömrü uzatır mı? Ölüm riskine etkisi var... Çok ciddi bir hatayı yapıyoruz

Güçlü kemikler: Ağırlık antrenmanları kemik yoğunluğunu artırarak ilerleyen yaşlardaki kırılma ve erimelerin önüne geçiyor. Metabolik kontrol: Kas kütlesinin korunması ve artması, kan şekeri kontrolünü ciddi şekilde destekliyor. Yüksek yaşam kalitesi: Güçlenen kaslar, bireylerin yaşlılıkta bile kimseye bağımlı olmadan günlük işlerini rahatça yapabilmesini sağlıyor. Uzmanlar, bu veriler ışığında sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirmek ve ömrü uzatmak için kardiyo egzersizlerinin yanı sıra, ağırlık antrenmanlarının da mutlaka haftalık rutinlere eklenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Sport England Sağlık ve Refah Politikası Stratejik Lideri Tom Burton ise fiziksel aktivitenin toplum sağlığı için en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguluyor ancak fazla yapılan egzersiz (aşırı antrenman), spor performansınızı artırmak yerine kas kaybına, kronik yorgunluğa ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açar. Vücudun dinlenmesine izin vermemek, sakatlanma riskini ve stres hormonu (kortizol) seviyesini ciddi oranda yükseltiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Garo Paylan’a Ermenistan’da ırkçı saldırı: Türk casusu! Mankurt…
Gündem

Garo Paylan’a Ermenistan’da ırkçı saldırı: Türk casusu! Mankurt…

Ermeni kökenli eski HDP milletvekili Garo Paylan, ziyaret ettiği anavatanında Türkçe konuştu diye ırkçı saldırıya uğradı. Gerçek Ermenilerle..
Akıllara 'Şimdi cemaati savunma zamanı' diyen Emin Çölaşan geldi! Firari FETÖ'cüden Kemalistlerle işbirliği itirafı
Gündem

Akıllara 'Şimdi cemaati savunma zamanı' diyen Emin Çölaşan geldi! Firari FETÖ'cüden Kemalistlerle işbirliği itirafı

Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in itirafı, akıllara 'Şimdi cemaati savunma zamanı' diyen Emin Çölaşan'ı getirdi.
CHP'de sıcak saatler! Görüşmeye geliyorlar
Siyaset

CHP'de sıcak saatler! Görüşmeye geliyorlar

Dün Grup Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol, bu kez rotayı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na çev..
Çeşme'de kanlı infaz! Polat çiftinin yakın korumasına otelde silahlı saldırı
Gündem

Çeşme'de kanlı infaz! Polat çiftinin yakın korumasına otelde silahlı saldırı

İzmir'in gözde tatil merkezi Çeşme'de, lüks yaşantıları ve adli davalarıyla gündemden düşmeyen Dilan ve Engin Polat çiftinin korumalığını ya..
Eko ve saz ekibi yok artık dedirtti! Silivri'de doğum günü partisine izin çıkmadı
Gündem

Eko ve saz ekibi yok artık dedirtti! Silivri'de doğum günü partisine izin çıkmadı

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için Silivri'de doğum günü kutlaması yapılmak istendi. İçeri alınmayan pastalar ve kutlama girişimi kamuoyund..
YSK Gerekçesi CHP'li Hukukçuları toz duman etti
Gündem

YSK Gerekçesi CHP'li Hukukçuları toz duman etti

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) CHP kurultayına ilişkin verdiği gerekçeli kararı değerle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23