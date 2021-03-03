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Gündem Türkiye'nin dediği oluyor! Mısır gözünü açtı
Gündem

Türkiye'nin dediği oluyor! Mısır gözünü açtı

Kahire, 18 numaralı parselde ilan ettiği ruhsat ihalesinden çıktı. Atina’yı, “Mısır, Türkiye ile anlaşıyor” korkusu sardı. Ankara’nın “yok” hükmünde gördüğü anlaşmanın bozulacağı ifade ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 07:32:00 -
Türkiye'nin dediği oluyor! Mısır gözünü açtı

Yunanistan ile Mısır arasında Doğu Akdeniz’de imzalanan gayrimeşru Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması üzerine tartışmalar sürüyor. Ankara'nın "yok" hükmünde gördüğü sözde anlaşma ile Mısır binlerce kilometrelik deniz coğrafyasından vazgeçmişti.

Ancak Kahire sürpriz bir karara imza atarak, Türkiye’nin BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarına dikkat alarak 18 numaralı parselde ilan ettiği ruhsat ihalesinden çıktı.

Mısır'ın bu kararının ardından Yunanistan paniğe kapıldı.

Atina, Mısır'a baskı kursa da Kahire’den geri adım gelmedi. Doğu Akdeniz’deki Kahire-Atina anlaşmazlığı Yunan basınında geniş yer buldu. The Indicator haber portalı konuya ilişkin, "Mısır Doğu Akdeniz'de Türkiye ile anlaşıyor" başlığını attı. Bir başka Yunan haber sitesi ise Mısır'ın, gelecekte Yunan çıkarlarına zarar verecek şekilde deniz bölgelerinin sınırlandırılması konusunda Türkiye ile anlaşmaya vardığını iddia etti.

Ankara ise Kahire yönetiminin attığı adımdan memnun. Diplomatik kaynaklar, Mısır'ın Yunanistan ile imzaladığı anlaşma ile kaybettiği yaklaşık 13 bin kilometrekare MEB alanını hatırlatarak, anlaşmanın gelecekte değişeceğine dikkat çekiyor.

Mısır hükûmetinin bu anlaşmayı bozacağı görüşünü savunan kaynaklar, Mısır’ın Doğu Akdeniz’de Yunanistan’a verilen tavizlerden rahatsız olduğunu ifade ediyor. Ayrıca Ankara, Mısır’ın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarına saygı göstermesini iki ülke arasında olumlu gündeme katkı sağlama yönünde atılmış bir adım olarak değerlendiriyor.

 

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