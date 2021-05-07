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Dünya Türkiye'nin de kullanacağı Sputnik V aşısı için Rusya lideri Putin "Kalaşnikof gibi güvenilir" dedi
Dünya

Türkiye'nin de kullanacağı Sputnik V aşısı için Rusya lideri Putin "Kalaşnikof gibi güvenilir" dedi

Türkiye'nin yakında kullanımına başlayacağı koronavirüs aşısı Sputnik V ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Kalaşnikof kadar güvenilir' ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 10:38:00 - 2021-05-07 10:43:57
Türkiye'nin de kullanacağı Sputnik V aşısı için Rusya lideri Putin "Kalaşnikof gibi güvenilir" dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik'in "Kalaşnikof kadar güvenilir" olduğunu söyledi.

Benzer bir yorum daha önce Avusturyalı bir doktor tarafından da yapılmıştı.

Sovyetler Birliği döneminde üretilen Kalaşnikof tüfekleri hâlâ dünyanın dört bir yanında kullanılıyor.

Rusya'daki sağlık yetkilileri dün Sputnik aşısının tek dozluk versiyonu olan Sputnik Light'a acil kullanım onayı verdi.

Türkiye'nin de almak için görüşmeler yürüttüğü iki dozluk Sputnik V aşısı AstraZeneca ve Janssen aşılarında olduğu gibi viral vektör yöntemiyle üretiliyor.

Bu yöntemde koronavirüsün bir parçası, zararsız hale getirilmiş bir virüsün içine eklenerek insan vücuduna enjekte ediliyor ve bağışıklık sisteminin koronavirüsü tanıyarak bir savunma mekanizması geliştirmesi sağlanıyor.

BBC Türkçe

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