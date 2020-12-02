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Gündem Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki varlığı Rus basınında deprem etkisine neden oldu
Gündem

Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki varlığı Rus basınında deprem etkisine neden oldu

Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da mayın ve EYP temizliği yapacağı ve Azerbaycan birliklerine eğitim vereceği Rus basınında deprem etkisine neden oldu. Rus basını, Türkiye'yi saldırganlıkla suçladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:17:00 -
Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki varlığı Rus basınında deprem etkisine neden oldu

Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın kontrolü altındaki topraklarda Türk ordusuna bağlı mayın temizleme birliklerinin varlığı Rus basınını rahatsız etti. Ülke medyasında yer alan haberlerde, Türkiye'nin asıl amacının Kafkasya'dan Rusya'yı atmak olduğu iddia edilirken, Ankara'nın saldırgan bir dış politika izlediği suçlaması yöneltildi.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Kasım'da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mayın ve ev yapımı patlayıcı temizliği yapan özel birliklerin Azerbaycan ordusuna destek sağlayacağı ve eğitim vereceği açıklanmıştı.

Rusya basınının Türkiye rahatsızlığı

Rus basını, Türkiye'ye bağlı özel birliklerin Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgelerine yakın yerlerde de görüldüğüne dair iddialara yer verdi. Nezavisimaya Gazeta'ya konuşan emekli korgeneral Yuri Netkachev, "Piyade erlerinin olduğu her yere özel kuvvetler de girebilir" dedi. Netkachev'e göre, Türkiye'nin amacı Rusya'yı Karabağ'dan ve tüm Güney Kafkasya'dan çıkarmak.

"Erdoğan neden Karabağ'a özel görev gücü gönderiyor?" başlıklı yazıda, Karabağ'daki Rus barış gücü askerlerine lojistik desteğin Azerbaycan toprakları üzerinden gittiği ve bölge halkının büyük kısmının Rusya'nın varlığından hoşnut olmadığı hatırlatıldı. Netkachev, "Türk özel kuvvetlerinin katılımıyla, yöre halkının Rus barış gücü askerlerine karşı kışkırtılması veya sabotaj yoluyla bu yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye 'saldırganlık' suçlaması

Moskovsky Komsomolets gazetesi ise "Güney Kafkasya'nın sabrı: Rusya Karabağ'da ne kaybediyor?" başlıklı haberde askeri uzman Yuri Lyamin'in şu görüşlerine yer veriyor:

"Türkiye bölgedeki askeri varlığını güçlendirdi. Türk ordusunun Azerbaycan'da olması Moskova için iyi haber değil... Bu iş uzun sürecek gibi görünüyor. Türk ordusunun daha önce de burada ortak tatbikatlar yaptığı doğru, ama şimdi burada Türkiye'nin askeri varlığı yasal olarak kurulmuş oldu... Azerbaycan'ın Ankara'nın uydusu haline geldiği fikrine katılmıyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye-Rusya-İran üçgenindeki çelişkilere oynamaya devam edeceği kanısındayım. Ama burada Türk askeri varlığının önemli ölçüde arttığı doğru. Bu ise Rusya açısından hoş bir sonuç değil. Diğer negatif sonuç da şu: Türkiye saldırgan bir dış politika izliyor ve şimdiye dek yaptıkları yanına kaldı. Kuzey Suriye'de yerleşti, Libya'ya yardım etti ve şimdi de Azerbaycan'da. Korkarım aynı şekilde hareket etmeye devam edecek ve bu Rusya için iyi olmayacak."

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Yorumlar

mehmet

ister işinize gelsin ister gelmesin. onlar bizim soydaşlarımız her zaman yanlarında olucaz. ve olmaya da devam edeceğiz. sizin hoşnutsuzluğunuz bir şeyleri değiştirmeyecektir.
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Ahmet

Ulan zaten Rusyanın karabağ'da olmaması gerekiyor Karabağ Azeri toprağı değilmi?
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