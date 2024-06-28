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Dünya Türkiye'nin çok ünlü şirketi iflas etti! Ünlü dev firma konkordato ilan etti: 3 ay geçici mühlet kararı çıktı! O karar
Dünya

Türkiye'nin çok ünlü şirketi iflas etti! Ünlü dev firma konkordato ilan etti: 3 ay geçici mühlet kararı çıktı! O karar

Yeniakit Publisher
2024-06-28 18:13:00 - 2024-06-28 18:17:48
Türkiye'nin çok ünlü şirketi iflas etti! Ünlü dev firma konkordato ilan etti: 3 ay geçici mühlet kararı çıktı! O karar

Küresel ekonomik kriz etkisiyle dünya genelindeki iflaslar artıyor. Sektörünün öne çıkan isimlerinden Daş Narenciye, konkordato talebinde bulundu. Denizli'de faaliyet gösteren bir firma daha Türkiye'ye konkordato ilan etti. Dev firmaya 3 aylık süreyle hakim atandı. O mahkeme kararı

 Abdulğani Daş-Daş Narenciye alım satım ve üreticiliği, konkordato başvurusunda bulundu. Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin 3 aylık geçici mühlet talebini kabul edild. Mahkeme, kararını 07/06/2024 tarihinde saat 13:00’te verdi.

MAHKEME KARARI

Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 62918 sicil numarasıyla kayıtlı Abdulğani Daş-Daş Narenciye, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirkete 3 ay süreyle geçici mühlet verdi. Karar, 07/06/2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Alacaklılar, konkordato kararına itiraz edebilir. İtirazlar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılacak. Alacaklılar, mahkemeye konkordato talebinin reddini isteyebilir. İtiraz dilekçeleri, delilleriyle birlikte sunulacak.

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