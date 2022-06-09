Türkiye’nin çocuk giyim markaları dünya vitrininde
Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı’na katılan 70 ülkeden binin üzerinde alım heyetiyle kurulan iş bağlantıları sayesinde ihracata katkı hedefleniyor.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, “Ürünlerimizin Çin’den daha kaliteli olduğunu müşterilerimiz ifade ediyor. ‘Made in Türkiye’ logosunun dünyada bir geçerliliği var” dedi. Kuş, fuarın dünyanın dört bir yanından profesyonel alıcıların firmalarla buluştuğu güçlü bir platforma dönüştüğünü belirterek, Türk ürünlerinin artık dünya markası haline geldiğini vurguladı.