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Ekonomi Türkiye'nin Çin'e ihracatında dikkat çeken artış
Ekonomi

Türkiye'nin Çin'e ihracatında dikkat çeken artış

Yeniakit Publisher
2024-08-14 21:23:00 -
Türkiye'nin Çin'e ihracatında dikkat çeken artış

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin Çin'e ihracatı, Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 oranında artış gösterdi.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'nin yatırımıyla Türkiye pazarına ilgisini ortaya koyan Çin'den Türk ürünlerine talep devam ederken, Türk şirketleri söz konusu ülkeye ihracatını artırmayı sürdürüyor.

BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında yatırıma yönelik imzalanan anlaşma kapsamında, firmanın, Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite AR-GE merkezi kurması öngörülüyor.

Türkiye pazarına ilgisini ortaya koyan Çin'den Türk ürünlerine talep devam ederken, Türk şirketleri de bu ülkeye ihracatını artırmayı sürdürüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin Çin'e ihracatı, Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 312,9 milyon dolara çıktı.

Çin böylece geçen ay Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 16. ülke oldu. Ülkeye dış satım, haziran ayına göre yüzde 37,5 artış kaydetti. Çin'e dış satım, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 1,8 milyar dolara yükseldi.
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Madencilik ürünleri öne çıktı

Ülkeye, Temmuz'da en fazla ihracat 187,6 milyon dolarla madencilik sektöründe gerçekleşti.

Bu sektörü, 63,9 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 9,6 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 8,2 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri, 6,5 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörü izledi.

Madencilik ürünleri, Çin'e Ocak-Temmuz döneminde yapılan dış satımda da öne çıktı. Sektör, bu dönemde bu ülkeye 992,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-temmuz döneminde, Çin'e kimyevi maddeler ve mamullerinden 312,2 milyon dolarlık, demir ve demir dışı metaller sektöründen 93,3 milyon dolarlık, tekstil ve ham maddelerinden 73,6 milyon dolarlık, fındık ve mamullerinden 51,5 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Ülkeye en fazla ihracatı Ankara yaptı

Temmuz'da, Çin'e en fazla ihracatı 111,8 milyon dolarla Ankaralı şirketler yaptı.

Ankara'yı, 77,8 milyon dolarla İstanbul, 33 milyon dolarla Kastamonu, 12,2 milyon dolarla İzmir, 9,8 milyon dolarla Konya takip etti.

Kaynak: Bloomberg

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