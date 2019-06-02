Türkiye’nin çehresi değişecek! Yepyeni binalar geliyor

Necmi Güven yeniakit.com.tr

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak önemli bir karara imza attı. Yapı Denetim Yönetmeliği’nde değişiklik yapan Bakanlık, bundan sonra inşa edilecek tüm binaların engellilere uygun bir şekilde yapılmasına karar verdi. Devrim niteliğindeki karardan mutluluk duyduğunu belirten Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Metin kararı yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

Binalar engellilere şekilde yapılacak

Yıllardır hayalini kurdukları uygulamaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın son yönetmelik değişikliği ile hayata geçtiğini söyleyen Metin, “Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği değişti. Artık mimarlar projelerini engelli erişimine uygun yapmak ve bunları onaylatmak zorundalar. Bu kararla binalarda engellilerle ilgili bugüne kadar yaptıramadığımız tedbirlerin daha planlama aşamasında uygun hale dönüşmesi sağlanacak.” dedi.

Binalar proje aşamasında müdahale

Bugüne kadar ki uygulamalarda binaların bittikten sonra denetlendiğini söyleyen Metin, bu durumun engelli bireylerin hayatı kolaylaştırılacak pek çok şeyin yapılmasının önünde engel olduğunu kaydederek, “Bundan sonra en başta, ruhsat verilmeden önce projeye bakılacak. Engellilerle ilgili özel proje olacak ve bundan sonra orayı yapıp uygunluğunu sağlamak ve onayını almak zorunda olunacak.” ifadelerini kullandı.

Engelliler hayata tam katılacak

Yeni düzenlemenin engelli vatandaşlara ne gibi etkisi olacağını maddeler halinde yeniakit.com.tr’ye anlatan Metin, “Bir, artık bundan sonra engellilerle ilgili erişilebilirlik kuralları planlamaya dâhil olacak. İki, bundan sonra yapılacak binaların engelli erişimine uygun olması için ön hazırlık yapılacak. Üç, maliyetler binde bire düşecek. Dört, engelli bireylerin bu yeni yapılan binalarla birlikte, yeni çevre şartları ile birlikte toplumsal yaşama tam, eşit ve etkin bir şekilde katılmasının önünün açılacak.” şeklinde konuştu.

Zihniyet devrimi yaşanıyor

Bu yönetmelik ile bir zihniyet devrimi yaşandığına vurgu yapan Metin, “Bu yönetmelikle birlikte, istese de istemese de mimarlar, mühendisler, kontrol mühendisleri, belediyeler, ‘ben bina yapıyorum’ diyen herkes bu kurallara uymak zorunda olacak. Bu bakımdan çıkan bu yönetmelik çok önemli. Ben buna Türkiye için bir devrim, diyorum. Çünkü bundan sonra Türkiye’nin yeni yapılan binalarla çehresi değişecek. Engelliler açısından bakış açısı değişecek. Hepimizi çok mutlu etti.” diye kaydetti.

STK’lar kararda etkili oldu

Sivil toplum örgütü olarak bu alandaki çalışmalarının karşılığını aldıklarını bilgisini paylaşan Metin, “Bu yönetmelik de Konfederasyonumuzun önerisi ile gerçekleşmiş oldu. Dolayısı ile sivil inisiyatifin, sivil örgütlerin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Engelli arkadaşlar; gelin hep beraber örgütlenelim. Bir olursak, güçlü olursak, tek yumruk olursak yapamayacağımız bir şey yok. Dolayısıyla bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya devam.” dedi.