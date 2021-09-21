‘Türkiye’nin çatısı’ Turistleri bekliyor

Geçmişte terör olaylarıyla gündeme gelen, yurdun en yüksek noktası Ağrı Dağı’nın Iğdır rotası, dağcıların ilgisini çekiyor. 5 bin 137 metre yüksekliğiyle “Türkiye’nin çatısı” olarak nitelendirilen ve bir süre önce terörden temizlenerek dağcılara açılan Ağrı-Iğdır sınırındaki Ağrı Dağı, dağcılar ve doğaseverlerin uğrak yeri oluyor. Ağrı Dağı’na tırmanmak isteyen dağcılar, dağa hem Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi hem de Iğdır tarafındaki farklı rotalardan tırmanış yapabiliyor. Dağın Iğdır kesimindeki kuzeybatı rotası, doğaseverlere birçok güzelliği de sunuyor. Özellikle dağcılık sporunda aranan farklı parkurları, zengin florası ve 3 bin 500 metre rakımdaki Küp Gölü’nü bünyesinde barındıran rota, dağcıların yanı sıra doğaseverler ve araştırmacılar tarafından da tercih ediliyor. Dağcılar ve doğaseverler, Küp Gölü’nü görmek ve dağın kuzeybatı rotasını gezmek için Ağrı Dağı’na günübirlik tırmanışlar yapıyor.