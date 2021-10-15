Türkiye’nin büyümesine yetişemiyorlar

Pandeminin gölgesinde geçen 2020’de yüzde 1.8 büyüyen Türkiye, güçlü şekilde toparlanıyor. 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 7.2, ikinci çeyreğinde de yüzde 21.7 büyüyen ülke iyi bir grafik sergiliyor. Dünyanın önde gelen fonları, kreditörleri de bu hakikati görüyor ve büyüme tahminlerini yukarı taşıyor.

Toparlanma hız kazandı

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Eylül Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye’nin 2021 yılı büyüme beklentisini 2.7 puan arttırarak yüzde 8.4 seviyesine yükseltti. Ekonomik toparlanmanın hız kazandığı belirtilen raporda ülkenin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3.1 olarak yer aldı.

Üçüncü sıradayız

Türkiye’nin 2021 yılındaki büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında ilk, G20 ülkeleri içinde de Hindistan ve Çin’den sonra üçüncü sırada yer alması bekleniyor. Dünya Bankası da Türkiye’ye yönelik 2021 yılı büyüme tahminini revize etti. Banka, beklentisini 3.5 puanlık artışla yüzde 5’ten yüzde 8.5’e çıkardı.

Rekor kaydedildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da pandemiye rağmen kuvvetlenen Türkiye ekonomisiyle ilgili 2021 büyüme tahminlerini yeniledi. Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nun eylül sayısında Türkiye için 2021 büyüme beklentisini yüzde 7.9’dan yüzde 9.2’ye çekti. Yüksek frekanslı verilerin ekonomik ivmenin bu yılın ikinci yarısına kadar devam ettiğini gösterdiği belirtilen raporda Türkiye’deki ekonomik büyümenin 2022’de yüzde 3.5’e gerilemesinin ardından 2023’te yüzde 4.5’e varmasının öngörüldüğü aktarıldı. Mevcut güçlü büyüme oranlarına yükselen enflasyonun eşlik ettiğine dikkati çekilen Fitch Ratings raporunda enflasyonun yavaşlayacağı ancak 2023’e kadar çift hanede kalmasının beklendiği kaydedildi.



Standard & Poor’s (S&P) da Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahmininde yukarı yönlü revizyona gitti. Kurumun 28 Eylül’de yayımladığı Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi 2021 Yılı Dördüncü Çeyrek Raporu’nda Türkiye’de ekonomik aktivite verilerinin daha önce tahmin edilenden güçlü olduğu belirtilerek, 2021 yılı için büyüme tahmininin yüzde 6.1’den yüzde 8.6’ya yükseltildiği açıklandı. Yaz aylarında uluslararası turizm sektörünün görece hızlı bir şekilde toparlandığına işaret edilen raporda Türkiye’nin 2022 yılı için ekonomik büyüme beklentisi ise yüzde 3.3 seviyesinde öngörüldü.



Moody’s ise Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yüzde 5’ten yüzde 6’ya taşıdı. Türkiye ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisini de yüzde 3.5’ten yüzde 3.6’ya çeken kurum, devam eden küresel ekonomik toparlanma ve aşılamadaki ilerleme sayesinde turizmdeki ivmenin büyümeyi desteklediğine dikkat çekti.

Beklentiler yüksek

Türkiye ekonomisinin 2021 büyümesine ilişkin en yüksek tahmin yüzde 9.7’yle Unicredit’ten geldi. Ülke için 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 7.5’ten yüzde 9.7’ye çıkaran banka, 2022 büyüme tahminini de yüzde 3.5’ten yüzde 5.5’e yükseltti. ABD’nin büyük yatırım bankalarından JPMorgan ve Goldman Sachs da Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitti. JPMorgan, Türkiye için 2021 büyüme tahminini güçlü iç talep ve ihracattaki toparlanmayla yüzde 6.8’den yüzde 8.4’e revize ederken, 2022 büyüme tahminini yüzde 3.4 olarak korudu. Goldman Sachs da Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 7.5’ten yüzde 9.5’e çıkardı.