Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında Avrupa'ya ticari gaz akışı için geri sayım başladı. Vananın 30 Haziran'da açılması planlanıyor. Bu tarih, Türkiye için de bir dönüm noktası olabilir, çünkü projeyle Türkiye'ye ekonomik olduğu kadar diplomatik olarak da birçok avantajın kapısı aralanıyor.

Proje kapsamında Hazar Denizi'nden çıkarılan Azeri gazının Avrupa'ya ulaştırılması planlanıyor. Projeye göre; Azeri gazı Gürcistan sınırındaki Ardahan'dan Türkiye'ye girecek. Türkiye topraklarında 20 ili geçtikten sonra Edirne İpsala'dan Yunanistan'a bağlanacak. Hat oradan İtalya'ya kadar gidecek.

TEHDİTLERE KARŞI ALTERNATİF

Bu hat ile Türkiye'nin enerji temin etme nokta sayısı artacak. Böylece İran ya da Rusya'nın Türkiye'yi gaz ile tehdit etme riskine karşı bir alternatif olacak. 'Gaz kesme' tehdidine karşı alınan tek önlem bu değil. Söz konusu riske karşı Tuz gölünün güneyine 1 milyar metreküplük kapasiteye sahip olan doğalgaz depolama tesisi inşa edildi. Yine birçok yüzer LNG deposu devreye alındı.

OYUN DÜZENLEMEK ESKİSİ KADAR KOLAY DEĞİL

Hattın ikinci diplomatik faydası ise, Türkiye'den dağıtılacak gaz noktasında olacak. TANAP, Türkiye'den çıktıktan sonra Yunanistan ve Arnavutluk'tan geçtikten sonra İtalya’ya ulaşıyor. Dolayısıyla TANAP'tan faydalanan Avrupa ülkeleri Türkiye aleyhine girişimde bulunmak istediklerinde iki kez düşünmeleri gerekecek.

AVRUPA İÇİN TÜRKİYE'YE SARILMA SEBEBİ

TANAP Avrupa için de önemli bir avantajı bulunuyor. Bu avantajı ucu yine Türkiye'ye yarıyor. Rusya Avrupa ülkeleri için önemli bir gaz tedarikçisi. Ancak zaman zaman gaz kesme tehditleri savurabiliyor. Dolayısıyla TANAP, Rus gazına karşı da alternatif oluşturuyor. Hattın büyük bir kısmı Türkiye'den geçmesi ve gazın çıkış noktası olan Azerbaycan ile Türkiye'nin arasındaki tarihi bağ sebebiyle bu durum da Ankara'nın elini güçlendiren etkenler olarak göze çarpıyor.

Türkiye Haber Merkezi