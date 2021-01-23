Türkiye'nin bu yıl kaç metreküp doğalgaz tüketeceği belli oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tahminine göre Türkiye bu yıl içinde 50 milyar 864 milyon 761 bin 766 metreküp doğalgaz tüketecek.

EPDK'nin 2021 yılı doğalgaz tüketim tahminine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Türkiye'nin bu yıl içinde 50 milyar 864 milyon 761 bin 766 doğalgaz tüketeceği öngörüldü.

Tüketim tahmini hesaplamasında doğalgazın 9 bin 155 kalori/metreküp üst ısıl değeri esas alındı.