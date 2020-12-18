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Aktüel Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 05:08:43 -
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

NEW YORK (AA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Sinirlioğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Sinirlioğlu, haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda", yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü", spor kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.




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