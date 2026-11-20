Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanlığının Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği 'Türkiye Yüzyılı'nda Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi Kadın Kooperatifleri Fuarı ve Kadın Kooperatiflerini e-Ticaret Yoluyla Destekleme Protokolü Tanıtım Töreni'ne katıldı. Programda '2026 Yılı Sosyal Girişimci Kadın Kooperatifi Ödülü'nü kazanan Türkiye'nin ilk yaşlı bakım kooperatifi AYKA, ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldı.

DHA'nın haberine göre programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve davetliler de katıldı.

Programda konuşan Emine Erdoğan, fuarda sergilenen ürünlerin her birinin farklı bir hikâye taşıdığını söyledi.

Bacıyan-ı Rum örneğini verdi

Kadın emeğinin yüzyıllardır Anadolu'nun üretim hafızasını oluşturduğunu belirten Emine Erdoğan, kadınların tarihteki ilk ekonomik örgütlenmelerinden biri olarak gösterilen Bacıyan-ı Rum'u örnek gösterdi. Kadın kooperatiflerini dayanışma ve ortak üretimin merkezleri olarak tanımladı.

Emine Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimi zaman, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ele alınıyor. Halbuki kadınları desteklemek, onların kendilerini gerçekleştirebilecekleri imkanları sağlamak, doğrudan ülkenin geleceğine yatırım yapmaktır. Çünkü kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, yalnızca şahsi refahlarının artması anlamına gelmez. Kadınlar ürettikçe, aileler güçlenir, çocuklar daha iyi imkanlara kavuşur, yerel ekonomiler canlanır, istihdam artar ve toplumun refahı yükselir."

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkenin yıldızının her alanda parlayacağı bir gelecek hedeflediklerini aktaran Emine Erdoğan, "Bu hedefi gerçekleştirmede kadınların birikimlerini, tecrübelerini ve üretkenliğini, ülkemizin en önemli kaynaklarından biri olarak değerlendirmeliyiz" diye konuştu.

Üretmek yetmiyor, ürün doğru pazara ulaşmalı

Emine Erdoğan, kadın kooperatiflerinin üretim kapasitelerinin geliştirilmesi, finansman, eğitim ve ürünlerin pazara ulaştırılması gibi alanlarda desteklendiğini belirtti. Dijitalleşmenin ticaret dünyasında yeni imkanlar oluşturduğunu söyleyen Emine Erdoğan'a göre sadece üretmek yeterli değil; ürünlerin tanıtılması ve doğru pazarlara ulaştırılması da önemli. Kadın üreticilerin teknoloji alanında daha fazla desteklenmesi gerektiğini dile getiren Emine Erdoğan, dijital okuryazarlığın geliştirilmesinin ve yeni ticari modellerin benimsenmesinin önemini vurguladı.

Konuşmasının ardından beraberindeki heyetle fuar alanını gezen Emine Erdoğan, 50 kadın kooperatifinin standını ziyaret etti; el emeği ürünleri inceledi, üretici kadınlarla sohbet ederek ürünler hakkında bilgi aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Emine Erdoğan'a Hilye-i Şerif tablosu takdim etti. Program, aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.