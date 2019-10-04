Türkiye'nin beşinci F-35 savaş uçağının arması takıldı!

F-35'in test uçuşlarının tamamlanmasının ardından diğer 4 uçakla birlikte Türkiye'nin durumunun belli oluncaya kadar tutulacağı öğrenildi. Uçak, Luke Hava Üssü'ne gönderilecek.

Görüşmeler devam ediyor

Hava savunma sistemi olarak Rusya'dan S-400 alımının ardından ABD, Türkiye'nin F-35 Projesindeki ortaklığını dondurmuştu.

Kokpit AERO'nun haberine göre, normalde kasım ayından itibaren imal edilen 3 ve 4 numaralı uçakların Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyordu. Bunu 2020'de 1 ve 2 numaralı uçaklar izleyecekti. Ancak F-35 kriziyle birlikte ABD'de eğitim gören ve öğretmen pilot eğitimini tamamlayan Türk Hava Kuvvetleri'nin pilot ve bakım ekibi ülkemize dönmüştü.

ABD'den yeni teklif

Türkiye ve ABD ile yapılan görüşmelerde, Patriot hava savunma füzesiyle birlikte yeni bir F-35 teklifi Ankara'ya sunuldu. Halen Türkiye bu teklifin üzerinde çalışıyor.

İmalat sürüyor

İster sivil ister askeri olsun, imalat bandından iptal edilen bir siparişin çıkartılması ciddi sorunlara neden oluyor. Bu açıdan üretici, uçağın imalatına devam ederek tamamlama yolunu seçiyor. Halen Lockheed Martin, Türkiye'nin olası sipariş iptali ile açığa çıkacak F-35 fazlasının diğer ülkelere satışı için görüşmeler gerçekleştiriyor.