Türkiye'nin beklediği açıklama geldi! Milli Muharip Uçak için tarih verildi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin SİHA'larda dünyada ilk üçte olduğunu ve harp sahasında 'Görülmeden görmeniz vurulmadan vurmanız gerekiyor' dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in açıklamalarından satır başları;

(Rusya-Ukrayna savaşında teknik açıdan hangi dersler çıkarıldı?) Savunma sanayii ve ihtiyacı gösteren alan çatışmalar gündeme geldiğinde birkaç kademeli çatışmadan bahsetmek mümkün. Teröristle mücadeleden başlayan terörle mücadelede ihtiyaç olanlar var. İki ülke arasında olan var.

"Türkiye İnsansız sistemlerde ilk 3'te diyebiliriz"

Türkiye bunların hepsini adım adım tecrübe etti. Görülmeden görmeniz vurulmadan vurmanız gerekiyor. Hassas olarak yapmanız gerekiyor. Optik görmekten öte kendinizi görünmez hale getirmeniz ve hedefiniz sizi görmeden etkisiz hale getirmeniz çok geniş ölçüde teknolojik unsurun sahada olmasını gerektiren bir süreç. Bugün sahada bunları görüyoruz.

Türkiye ilk 10 ülke arasında ancak bazı alanlarda daha önde. İnsansız sistemlerde ilk 3'te diyebiliriz. İnsansız ve otonom sistemlerde etkilenmeden sahada olmanız gerekiyor. Çok derin teknoloji gerekiyor. Bir dizi alt sistemlerdeki kabiliyetlerin olgunlaştırılması. Çeşitli radar teknolojileri... Bunların hepsi bu zincirin bir parçası.

"3 milyar doları geçtik"

Son 10 yılın biraz daha ötesinde 13 kat ihracatta artış var. Önümüzdeki birkaç sene içinde artış daha yüksek. 3 milyar doları geçtik, bu seneki hedefimiz 4 milyar doları geçmeyi hedefliyoruz. 2024, 2025 yıllarında katlanarak gitmesi mümkün.

Türkiye'yi artık insanlar başka bir şekilde konumlandırıyor. Kabiliyetimizin olmasının yanı sıra bilinmesi çok önemli. Biz artık bilinme seviyesindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı ziyaretlerde en önemli konu maddesi Savunma Sanayi. Karşı taraftan büyük ilgi görüyor.

Fuarlarda görünmenin yanında başka bir düzlemde olduğunuz görünüyor. Türkiye'de tesislerimizi görmelerini istiyoruz. Tesislerimizi görünce oluşan algı çok daha farklı. Kabiliyetlerinizin yerinde görülmesi, Türkiye artık başka şekilde konumlandırılmaya başladı. Ürünlerimize ilgi daha da artacak. İhracat grafiğinin çok hızlı artacağını öngörüyorum.

İhracatta yine aklımıza gelmez... Eğitim uçağı Hürkuş'a bazı unsurlar ekledik... İlgi gördü ve hemen ihracatına başladık. Ülkelerin adını vermek istemeyiz. Anlaşmalar imzalanıyor. Birden fazla ülkeden bahsediyorum. Sadece platform oluşturmanız değil, eklediğiniz sistemler de sizin mi? Bu da önemli... Bütün teknoloji sizin, akıllı mühimmatlar ve füzeler yine yerli yapım... Gereğinde mühimmatın gücüyle oynayacağımız sistemler...

Akıncı motoru için çalışmalar sürüyor. Akıncıya değişik motorlar koyabiliyoruz.

Bayraktar ilk çıkan uçan modellerle şu an da çıkan modeller arasında inanılmaz fark var. Bu ürün kendinizin olmasa bunları yapamazsınız. Hemen değişiklikler yapıyorsun yeni bir modeliniz çıkıyor. Anadolu gemisine 50-100 arası uçak konuşlandırılabilir.

Jet motorlu İHA-SİHA'larımız olacak.

"Milli muharip uçağı 2023'te hangardan çıkacak"

Milli muharip uçakta parça kesimine başlandı. Uçak gövde ve şekilden oluşmuyor. Uçağınızın görünmez olması için çeşitli teknolojiler olması gerekiyor. Radar görünmezlik teknoloji, boyası, yazılımlar, motor teknojileri ile çok kabiliyetli bilim insanları çalışıyor. Dört bini aşkın insan bu uçak için çalışıyor. Milli muharip uçak en modern radarlara sahip. Milli muharip uçağı 2023'te hangardan çıkacak 2025'te ilk uçuş olacak