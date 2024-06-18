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Yaşam Türkiye'nin Balkanlardan gelen sıcak hava ile başı dertte: Bunlar iyi günler, Türkiye'ye beteri geliyor!
Yaşam

Türkiye'nin Balkanlardan gelen sıcak hava ile başı dertte: Bunlar iyi günler, Türkiye'ye beteri geliyor!

Yeniakit Publisher
2024-06-18 15:47:00 - 2024-06-18 23:40:06
Türkiye'nin Balkanlardan gelen sıcak hava ile başı dertte: Bunlar iyi günler, Türkiye'ye beteri geliyor!

Türkiye, Balkanlardan gelen serin hava ile nefes almıştı. Kabus geri dönüyor. Serinlemek amacıyla parklar ve gölge yerlerde vakit geçiren vatandaşlar feryat ediyor çok sıcak diye. Vatandaşlar bir kez daha sıcak havadan şapka, güneş gözlüğü ve şemsiyeyle korunmaya çalışacak. Meteoroloji kaynaklarından yeni uyarı geldi. Üstelik 2 dalga birden gelecek, herkes kavrulacak.

Geçtiğimiz günlerde Balkanlardan gelen serin hava ile rahatlayan Türkiye, şimdi yeniden sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya.

Meteoroloji yetkililerinden gelen uyarılara göre, iki ayrı sıcak hava dalgası yolda ve tüm ülke adeta kavrulacak.

Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası, yanında Arabistan’ın kavurucu sıcaklarını da getiriyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların hızla artması bekleniyor.
2 dalga birden vuracak

Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni sıcak hava dalgasını duyurdu.

Hem Afrika, hem de Arabistan'dan gelecek olan sıcak hava dalgasını şu sözlerle ifade etti:
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"Afrika'nın Türkiye'ye gelmeye dair planlar yaptığı bilgisi geldi. Üstelik bu sefer yanına Arabistan'ı da alabilir. 2 sıcak hava dalgasına dair gelişmeleri takip ediyoruz. Henüz netleşmedi."

 

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