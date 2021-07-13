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Spor Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Özügergin, Yunanistan'ın Galatasaray kafilesine yönelik tutumunu kınadı
Spor

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Özügergin, Yunanistan'ın Galatasaray kafilesine yönelik tutumunu kınadı

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Özügergin, Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile hazırlık maçı yapmak üzere Atina'ya gelen Galatasaray futbol takımına yönelik muameleye ilişkin, "Bu muamele, ne komşuluk ilişkisine, ne de sportmenliğe yakışıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 09:45:00 -
Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Özügergin, Yunanistan'ın Galatasaray kafilesine yönelik tutumunu kınadı

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan'ın Olympiakos futbol takımı ile hazırlık maçı yapmak üzere Atina'ya gelen Galatasaray futbol takımına yönelik muameleye ilişkin, "Bir dostluk maçı beklerken böyle bir ortamla karşılaşmak üzücü. Bu muamele, ne komşuluk ilişkisine, ne de sportmenliğe yakışıyor." dedi.

Özügergin, Galatasaray kafilesine Yunan makamlarının uyguladığı test dayatmasına ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yunan makamlarının, özellikle Türk takımına yönelik bir tutum içerisinde olmadıkları yönünde çok sık beyanlarda bulunduklarının altını çizen Özügergin, "Ancak bu ne kadar inandırıcı, pek emin değilim." şeklinde konuştu.

Özügergin, bu konudaki kuralların açık ve net olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kafile geliyor. Diyorlar ki, 'Bakın bizde kural böyle. Rastgele hızlı test yapacağız.' Hatta bir tanesi de Hocaya (Fatih Terim) denk geliyor. O da itiraz etmiyor. O ana kadar hiçbir sorun yok. Rastgele testi üç beş kişiden birine tatbik ediyorlar. Bir noktadan sonra (Yunan yetkililer) diyor ki 'Yok böyle olmaz, hepinize yapacağız.' Test kontrolünün yapıldığı noktadan geçip otobüse binenler dahi geri çağırıldı. Giriş yapanlardan bazılarının girişini de iptal ettiler. Hoca da diyor ki 'Rastgele yapacağınızı söylediniz, şimdi de herkese yapacağız diyorsunuz.'"

Bunun üzerine Yunan makamlarının uygulamanın bu yönde olduğu şeklinde cevap verdiğini aktaran Özügergin, "Hoca bunun üzerine geri döneceklerini söylüyor. Gerek Dışişleri Bakanlığı, gerekse devlet büyüklerimize durum aktarıldı ve talimatları alındı. Ankara'dan gelen direktifler de kafilemizle paylaşıldı." dedi.

"Sabırlı ve vakur bir duruş sergilediler"

Özügergin, "Gerek Hoca, gerek teknik elemanlar, gerek idareciler, gerekse sporcular, hepsi son derece sabırlı ve vakur bir duruş sergilediler. Kendilerine yapılan muamelenin çirkinliği karşısında düzgün duruşlarını elden bırakmadılar. Bir yere varılamayacağının anlaşıldığı noktada Hoca, takıma 'dönüyoruz' dedi." ifadelerini kullandı.

Durumdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Özügergin, şöyle devam etti:

"Bir dostluk maçı beklerken böyle bir ortamla karşılaşmak üzücü. Bu muamele, ne komşuluğa ne sportmenliğe uyuyor. Rastgele bazı kafile üyelerine test uygulanmasına kafileden kimsenin itirazı olmadı. Herkese uygulamak istediklerinde olayın şekli değişti. Bunu baştan söylemediler."

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.

 

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