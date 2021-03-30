Türkiye'nin aşı teminindeki başarısı: Sinan Oğan'dan CHP'lilere tokat gibi çıkış

Yeniakit.com.tr

24. Dönem Milletvekili Sinan Oğan, Habertürk canlı yayınında konuştu. "Türkiye'nin eleştirilmeyecek bir yanı varsa o da aşı teminindeki başarısıdır." diyen Dr. Oğan, "Ben bunu gördüğüm yanlışları en ağır şekilde eleştiren birisi olarak söylüyorum. CHP'ye de bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Doğrulara doğru demezseniz bazen yanlışa yanlış dediğiniz zaman inandırıcılığı olmaz." ifadelerini kullandı.

'İllegal belgelerle kamuoyunu meşgul etmek ne kadar doğru?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aşı temin edilen şirkete ilişkin iddialarına da değinen Oğan, "Türkiye'nin aşıyı temin eden şirketi ile ilgili bir tartışma yaşadık. İlgili şirket açıklamasında, 'Biz CHP Milletvekili Murat Emir'e, merak ettiğiniz bir soru varsa bize müracaat edebilirsiniz. İstediğiniz bilgi ve belgeleri temin ederiz dedik ama illegal bir şekilde özel bir şirketle ilgili belge topladı.' dedi. İllegal bir belge ile CHP Genel Başkanı'nı yanlış yönlendirip Türkiye'yi bu konu ile meşgul etmek ne kadar doğru birşey?" dedi.

'Bu bizim milli meselemiz'

"Aşı meselesi bizim milli bir meselemiz olmalıdır." mesajını veren Sinan Oğan, şöyle konuştu:

"Aşı konusunda kim elinden ne geliyorsa onu yapmalıdır. Mehmet Akif bey biraz önce rakamları verdi. Türkiye aşı temini ve aşıyı yapma kapasitesi konusunda dünyadaki önemli ülkelerden birisi. Nüfusa oranlamaya göre dünyada ilk üçteyiz. Genel olarak da ilk ondayız. Henüz aşı üretmeyen bir ülkeyiz ve bu sıralamada aşı üreten ülkeler de var."