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Ekonomi Türkiye'nin altınları yurt dışından nasıl getirildi? Türker canlı yayında anlattı
Ekonomi

Türkiye'nin altınları yurt dışından nasıl getirildi? Türker canlı yayında anlattı

Türkiye'nin Merkez Bankası'nın nasıl kurulduğunu anlatan Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Masum Türker, Türkiye'nin yurt dışındaki altınlarının getirilme sürecini anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 22:17:00 - 2021-04-14 22:22:51

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Masum Türker CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Türker yurt dışında bulunan Türkiye'ye ait altınların getirilme serüvenini anlattı.

Hakan, "Siz diyorsunuz ki yurt dışında bizim altınlarımız vardı. O altınlar dışarda olduğu için Türkiye tehdit altındaydı diyorsunuz." dedi.

Türker, "Biz Merkez Bankasını kurduğumuzda 1 dolar 85 kuruştu tam tersineydi. Dünya büyük bir buhrana girmişti. Osmanlı Bankası'ndan para basması istendi. Müdür akşam İngiltere ile konuştu. Hayır dediler. Bu cevabı alınca biz Merkez Bankası'nı kurduk. O tarihte rezerv bulmak için o tarihte, kibrit bir inhisar altındaydı. O kibrit inhisarını verdiğimiz şirket Türkiye'ye bir kredi buldu. O kredi için biz altın vermişiz yurt dışana, ben de bunu tesadüfen öğrendim. Benim öğrencim bu altınları taşıyan isimlerden biriydi." yorumunda bulundu.

Hakan, "Şunu anlamak istiyorum. Bizim altınlarımız yurt dışından mı geldi?"

Türker, "2015 yılında yavaş yavaş taşıma işleminde kullanılan kadrolar Halk Bankası'ndan transfer edildi. Hatırlanırsa bir ara havalimanında altın operasyonu yapılmıştı. Bu altınların taşınması 1960 yılında gündeme geldi. Altın taşıma işi için ilk defa böyle bir teşebbüs 1961 yılında gündeme geldi. Bunun yapılması isteniyor ancak, İsmet İnönü ve Süleyman Demirel'in de başı altın taşıma yüzünden belaya girdi. Ecevit de altın taşımak istedi. Ortağı da merhum Necmettin Erbakan idi. Kıbrıs olayı patlayınca durdu. Darbeler bu işlerin olmasını engelledi. 2004 yılında Türkiye'yi soyan mekanizma 2018 yılına kadar işledi." diye konuştu.

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