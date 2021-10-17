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Siyaset Türkiye’nin Afrika’daki etkisi hızla artıyor
Siyaset

Türkiye’nin Afrika’daki etkisi hızla artıyor

Aljazeera Türkiye’nin Doğu Afrika’da yaptığı yatırımlar ve anlaşmalar ile Afrika’daki etkisini her geçen gün daha da artırdığını aktardı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 09:55:00 -
Türkiye’nin Afrika’daki etkisi hızla artıyor

 Münübe Yılmaz 

Aljazeera Türkiye’nin Doğu Afrika’da yaptığı yatırımlar ve anlaşmalar ile Afrika’daki etkisini her geçen gün daha da artırdığını aktardı. Ruanda’daki yatırımlar, Gana’da inşa edilen cami, Somali’deki askeri üs ve Etiyopya’ya uzanacak olan yaklaşık 400 km’lik demiryolu projeleri ile Türkiye’nin Afrika’daki etkisinin son yirmi yılda daha da fazla hissedildiğini aktardı.

Başkan Erdoğan’ın Pazar günü Angola, Togi ve Nijerya’ya yapacağı ziyaretlerin özellikle Türkiye ile Afrikalı iş insanları arasında gerçekleşebilecek yeni anlaşmaları konuşmak için düzenlendiğini kaydeden Al Jazeera, “Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip olan Nijerya ve Angola ile yapacağı anlaşmalar üzerinden ilişkilerini daha da geliştirmeyi hedefliyor” ifadesinde bulundu.

Erdoğan’ın son yıllarda Afrika ülkeleri ile yakın temasta olduğunu belirten haber ajansı, Libya’ya yapılan askeri ve diplomatik destek ile Etiyopya’ya satılan insansız hava araçlarının Türkiye’nin Afrika’ya verdiği önemin sadace bir kaç örneği olduğunu aktardı.

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