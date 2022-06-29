Türkiye'nin adımı Rusya'yı rahatsız etti: Ankara'nın yerinde olsaydık...

Türkiye-İsveç ve Finlandiya tarafından imzalanan ortak Memorandum'la İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyeliği yolu açıldı. İki ülkenin üyeliği önündeki engellerin kalkmasına Rusya'dan ilk yorum geldi.

Dün akşam Türkiye-İsveç-Finlandiya tarafından imzalanan Ortak Memorandum'da "Finlandiya ve İsveç'in PYD/YPG ve Türkiye’de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacağı" üzerinde anlaşma sağlandı.

İki ülke terörle mücadelede Türkiye ile tam dayanışma ve işbirliği ile silah ambargosu olmayacağı garantisi verdiler. Türkiye de iki ülkenin üyeliği önündeki engelleri kaldırdı.

İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyeliği yolunun açılması sonrası Rusya'dan ilk açıklama Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov'dan geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ryabkov NATO'nun Rusya'yı kontrol altına almaya çalıştığını iddia ederek "Madrid'de gerçekleştirilen zirve birliğin agresif Rusya politikasını bir kez daha kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Rahatsız oldu

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği durumu daha kötü hale getireceğini öne süren Rus politikacı, "Kuzey Atlantik ittifakının genişlemesinin uluslararası ilişkilerde tamamen istikrarsızlaştırıcı bir faktör olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin yerinde olsaydım, Finlerin ve İsveçlilerin NATO'ya katılımını veto etmeme karşılığında aldığım güvencelerden pek gurur duymazdım. Bir zamanlar Gorbaçov'a da bir şey vaat edilmişti" dedi.