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Dünya Türkiye'nin adımı Rusya'yı rahatsız etti: Ankara'nın yerinde olsaydık...
Dünya

Türkiye'nin adımı Rusya'yı rahatsız etti: Ankara'nın yerinde olsaydık...

Türkiye'nin kararlı duruşu NATO konusunda İsveç ve Finlandiya'ya geri adım attırdı. Dün akşam üç ülke tarafından ortak memorandum imzalandı. Atılan imza sonrası Rusya'dan tepki çeken bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 15:27:00 -
Türkiye'nin adımı Rusya'yı rahatsız etti: Ankara'nın yerinde olsaydık...

Türkiye-İsveç ve Finlandiya tarafından imzalanan ortak Memorandum'la İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyeliği yolu açıldı. İki ülkenin üyeliği önündeki engellerin kalkmasına Rusya'dan ilk yorum geldi.

Dün akşam Türkiye-İsveç-Finlandiya tarafından imzalanan Ortak Memorandum'da "Finlandiya ve İsveç'in PYD/YPG ve Türkiye’de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacağı" üzerinde anlaşma sağlandı.

İki ülke terörle mücadelede Türkiye ile tam dayanışma ve işbirliği ile silah ambargosu olmayacağı garantisi verdiler. Türkiye de iki ülkenin üyeliği önündeki engelleri kaldırdı.

İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyeliği yolunun açılması sonrası Rusya'dan ilk açıklama Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov'dan geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ryabkov NATO'nun Rusya'yı kontrol altına almaya çalıştığını iddia ederek "Madrid'de gerçekleştirilen zirve birliğin agresif Rusya politikasını bir kez daha kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Rahatsız oldu

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği durumu daha kötü hale getireceğini öne süren Rus politikacı, "Kuzey Atlantik ittifakının genişlemesinin uluslararası ilişkilerde tamamen istikrarsızlaştırıcı bir faktör olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin yerinde olsaydım, Finlerin ve İsveçlilerin NATO'ya katılımını veto etmeme karşılığında aldığım güvencelerden pek gurur duymazdım. Bir zamanlar Gorbaçov'a da bir şey vaat edilmişti" dedi.

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Yorumlar

Ömer

Batının vaadleri ve tutmaması yeni değil hep kazık yiyen biz oluyoruz . Ne Kıbrıs ne ab üyelik hiç bir sözlerini tutmadılar . Rusya’nın rahatsız olması normal . Hükümetimiz dikkatli olmalı

Muammer

Şimdi PKK yı besleme sırası rusyada
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