Türkiye'nin acısı için büyük yardım! Depremzedeler için tek yürek oldular! Üç dev kulüp resmen yola çıktı!

Galatsaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Deprem İçin Seferberlik İlan Etti!

Tüm Türkiye'yi sarsan deprem süreci içerisinde, 3 büyükler olarak adlandırılan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray futbol kulüleri de yardım yapmak amacıyla bütün imkanlarını kullanmaya başladı. Galatasaray spor kulübü, kan bağışı ve toplanma noktları için çağrı yapmaya devam ederken, Fenerbahçe spor kulübünün ise; Acil Durum Müdürlükleri numarası ve Kızılay kan bağışı noktalarını paylaştığı belirlendi. Aynı zamanda Kadıköy yardım kampanyaları da başlatıldı. Beşiktaş JK. Spor kulübü ise; Kan bağışı ve eksik listesi paylaşımları yapmaya devam ediyor!

Halka Yardım Çağrısı!

Spor kulüplerinin halka yaptığı yardım çağrıları hız kesmeden devam ediyor! Özellikle de söz konusu spor kulüplerine yakın olan kişilerin, kısa süre içerisinde belirtilen bölgelere ulaşarak yardım yapması bekleniyor!