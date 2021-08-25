Türkiye’nin açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Rusya'dan Türkiye'ye teklif

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kırım'la ilgili tutumunu Türkiye ve diğer ülkelere anlatmaya hazır olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Kiev'de gerçekleşen Kırım Zirvesinde "Kırım Ukrayna'dır" demişti.



Türkiye'den gelen Kırım açıklamasıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Rusya'nın Türk yetkililere ve aynı şekilde diğer ülkelere Kırım'la ilgili gerçek durumu daha fazla anlatma konusunda sabırlı olduğunu ifade etti.

Kırım tutumundan rahatsız oldular

Rus-Türk ilişkilerinin partnerlik ilişkileri olduğunu ve ticari-ekonomik ve yatırım işbirliğine dayalı gerçekçi ve sağlam bir temel üzerinde inşa edildiğini kaydeden Peskov, "Ancak bu, ilişkilerde önemli görüş ayrılıkları bulunmadığı anlamına gelmiyor. Önemli görüş ayrılıklarından biri de Kırım konusuyla ilgili. Türk meslektaşımızın bu tutumunu kabul etmiyoruz ve bunun tamamen yanlış olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Kırımda'ki durumu anlatmaya hazırız"

Tüm görüş ayrılıklarının diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inandıklarını ve bu nedenle Kırım'daki gerçek durumu anlatmaya hazır olduklarını belirten Peskov, birçok ülkenin Kırım konusunda içine düştüğü yanılsamaları netleştirmeye de hazır olduklarının altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirilen Kırım Platformu zirvesi öncesinde Türkiye'nin Ukrayna'nın sınır bütünlüğünü desteklediğini ifade ederek, "Kırım'ın illegal şekilde işgalini hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz" demişti:

"Mevcut durumda bu problemin kolay bir çözümü yok ve maalesef BM mekanizmaları dahil olmak üzere uluslarasın sistem bunu çözmek için iyi tasarlanmış durumda değil. Yine de diplomasi yoluyla barışçıl çözüm, önümüzdeki tek yol. Bu tabii ki etkin bir koordinasyonu gerektiriyor ve bu zirve çabalarımızı koordine etmek, barışçıl ve kalıcı bir çözüme ulaşmak amacıyla önemli bir başlangıcı oluşturacaktır. Kırım Ukrayna'dır."