Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 5 ayda 6 milyar doları aştı

İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı bu yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,4 artarak 102 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu veriye paralel olarak, Türkiye'nin ABD'ye ihracatı, yılın ilk 5 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 28,6 artarak 6 milyar 72 milyon 901 bin dolara ulaştı.

Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ikinci ülke

ABD, yılın 5 ayında Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ikinci ülke oldu. ABD'ye yapılan ihracat ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 artarak 6 milyar 72 milyon 901 bin dolara yükseldi. ABD'nin Türkiye'nin ihracatından aldığı pay ise yüzde 6,52 oldu.

Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ABD ihracatında ilk sırada

ABD'ye bu dönemde en fazla kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yapıldı. Kimyevi maddeler ve mamullerinin ABD'ye dış satımı ilk 5 ayda yüzde 55,2 artışla 682,7 milyon dolara çıktı.

ABD'ye en fazla ihracat İstanbul'dan

Yılın ilk 5 ayında Türkiye'nin 68 kentinden dış satımın yapıldığı ABD'ye en fazla ihracat İstanbul'dan gerçekleşti. İstanbul'u sırasıyla Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Ankara ve İzmir takip etti.