Türkiye'nin 90 yıllık devi maalesef iflasa hazırlanıyor! Konkordato talebi reddedildi

Antalya'da 90 yıldır faaliyet gösteren ve sektörün devleri arasında yer alan Nalbantoğlu Demir Saç ve İnşaat AŞ, iflasa hazırlanıyor

.Mahkeme, şirket hakkında verilen tedbir kararlarını kaldırırken, köklü şirketin iflas süreci hızlanmış oldu.

Nalbantoğlu Demir Saç AŞ, bir süredir yaşadığı mali darboğazı aşamayınca mahkemeye başvurdu. Şirket adına Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, hacizlere karşı korunma talep edildi.

Mahkeme, başvuru üzerine şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet vermişti. Tedbir kararı ile birlikte şirket, olası hacizlere karşı korumaya alınmış oldu. Ancak mahkeme 14 Haziran’da yeni bir karar verdi.

Şirketin konkordato talebi geri çevrilirken, verilen tüm tedbir kararları ise kaldırıldı. Bu kararla birlikte, şirkete yönelik iflas süreci de hızlandı.

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Yılda 900 bin ton çelik üretiyorlardı

Antalyalı Nalbantoğlu’na ait şirketin yıllık 900 bin ton yassı çelik üretme kapasitesi bulunuyor. Şirket, köklü geçmişinde dünyanın birçok ülkesine ihracat yaparken, ABD ve Avrupa ülkeleri ile milyonlarca dolarlık ticaretler gerçekleştirmişti.

Kaynak: Halk Tv