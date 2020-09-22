Türkiye'nin 81 ilinden gönderilen hediyeler Siirt'te öğrencilere dağıtıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te, ülkenin değişik illerinden gönderilen yöresel ürünler öğrencilere dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına destek amacıyla 81 il belediyeleri 81 il için çeşitli hediyeler hazırladı.

Amasya'dan elma, Ankara'dan bal, Niğde'den gazoz, Osmaniye'den yer fıstığı gibi her ilin yöresel ürünlerinden oluşan hediyeler, Siirt Mevlana İlköğretim Okulunda düzenlenen törende öğrencilere dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, emeği geçen herkese teşekkür ederek, ürünlerin çevre okullardan başlayarak öğrencilere dağıtıldığını söyledi.

Hediye paketlerinde her ilin yöresel ürünlerinin yer aldığını dile getiren Edip, uzun bir aradan sonra dün itibarıyla ana sınıf ve 1. sınıf öğrencileriyle yüz yüze eğitime başladıklarını anımsattı.

Edip, "Bakan Selçuk'un, 'Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika' paylaşımına, Belediyeler destek çıktı. Ülkemizin 81 belediye başkanları bu kampanyaya katılarak kendi illerinin yöresel ürünlerini bize de gönderdiler. Biz de öğrencilerimize bunları dağıttık." diye konuştu.

Okul Müdürü Çetin Saraçoğlu da emeği geçen belediye başkanlarına teşekkür ederek, bu tür yardımların toplumda dayanışma duygularını artırdığını belirtti.