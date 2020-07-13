"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması (2)

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması''nda Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) ilk sırada yer alırken, Ford ikinci, Toyota üçüncü oldu.



"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması"nın sonuçları İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklandı.

Araştırmanın zirvesinde 87 milyar 949 milyon lira üretimden satışla yine TÜPRAŞ yer aldı. Ford 37 milyar 71 milyon lirayla ikinciliğini, Toyota 25 milyar 851 milyon lirayla üçüncülüğünü korudu. Oyak Renault da 24 milyar 635 milyon lira üretimden satışla dördüncü oldu. Böylece ilk dört şirket, 2019 yılında bir önceki senenin sıralamasına göre değişmedi.

İSO 500 araştırmasına bu yıl ilk kez katılan Star Rafineri 20 milyar 831 milyon liralık üretimden satışla listeye beşinci sıradan girdi.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, 2018'de 878 milyar lira olan üretimden satışlarını 2019'da yüzde 16,4 artırarak 1 trilyon liranın üzerine çıkardı. 2019 yılındaki artış, 2017'deki yüzde 33,2 ve 2018'deki yüzde 34,5'lik oranlar ile kıyaslandığında, son üç yılın en düşük artışı olarak dikkat çekti, büyüme performansı yavaşladı.

İSO 500'ün ihracatı da yüzde 2,4 artışla 73,5 milyar dolar oldu. Listede 30 yıl önce ihracat yapan firma sayısı 409 iken, son yıllarda bu rakam 450'ler bandını aştı ve 2019'da 463'e çıktı. İSO 500'ün Türkiye sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 42 oldu.





- Faaliyet karı 2,8 puan geriledi





Araştırmaya göre sıralamanın ilk 50'sini oluşturan kuruluşların toplam üretimden satışlar içinden aldığı pay, yüzde 50'ler mertebesini korudu. Temel göstergelere göre, 2019'da İSO 500'ün faaliyet karı oranı 2,8 puan gerileyerek yüzde 10,9'dan yüzde 8,1'e indi. Toplam faaliyet karı büyüklüğü ise 2018'de 108 milyar TL iken, 2019'da yüzde 14,6 azalarak 92 milyar TL'ye düştü.

Geçen yıl iç talebin daralması ve dış talep koşullarının zorlaşması nedeniyle sanayi kuruluşları, maliyet artışlarını satış fiyatlarına yeterince yansıtamadı, fiyatlarda indirime gitti. Bu nedenle faaliyet karında da önemli bir gerileme ortaya çıktı.



Ölçülmeye başlandığı 2013'ten beri sürekli artış gösteren FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) büyüklüğü, ilk kez yüzde 8,1 düşüşle 140 milyar TL'den 129 milyar TL'ye geriledi.





- Finansman giderleri yüzde 33,4 düştü





İSO 500'ün diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karları 154 milyar TL iken, gider ve zararları 117 milyar TL oldu. Böylece 37 milyar TL'lik üretim faaliyeti dışı net gelir elde edildi. Finansman giderleri yüzde 33,4 düşüşle 96 milyar liradan 64 milyar liraya inerken, finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payı da yüzde 88,9'dan yüzde 69,3'e geriledi.

Sanayi kuruluşları 2018 yılında elde ettikleri karın neredeyse tamamını finansman giderlerine ayırmışken, 2019 yılında finansman giderlerinin faaliyet karı üzerindeki baskısı daha azaldı.

Borçlanma ile öz kaynakların dağılımını yansıtan kaynak yapısında, İSO 500'de 2015 yılıyla birlikte ilk kez yüzde 60'ların üstüne çıkan toplam borçların payı, takip eden yıllarda da artış eğilimini sürdürmüştü. 2019'da da bir önceki seneye göre 1,4 puan daha artarak yüzde 68,4'e çıktı. Mali borçlar ise yüzde 23,7 artış göstererek 406 milyar liraya yükseldi.

Mali borçlardaki artış hızı, geçen yıla göre yavaşlasa da reel olarak büyüme eğilimini sürdürdü. Ancak mali borçlardaki sevindirici gelişme, vade yapısındaki iyileşme oldu. 2017'de yüzde 41,9, 2018'de yüzde 45,3 olan kısa vadeli mali borçların toplam mali borçlar içindeki payı, 2019'da yüzde 41,4'e indi. Uzun vadeli mali borçların payı da yüzde 58,6'ya çıktı. Bu durum, geçen yıl gerçekleştirilen borç yapılandırmaları ile birçok kısa vadeli mali borcun uzun vadeli hale getirildiğini gösterdi.





- Devreden KDV yükü yüzde 1,9 arttı





İSO 500'ün devreden KDV yükü, uzun yıllardır sürdürdüğü yüksek oranlı artışların ardından bu yıl sınırlı bir artış gösterdi. Devreden KDV yükü, bir önceki yıla göre yüzde 1,9 artışla 10,8 milyar TL oldu. Duran varlıkların toplam aktifler içindeki payı 2015'te yüzde 46,3'e yükseldikten sonra gerilemeye başlamış ve 2018'de yüzde 38,8'e kadar inmişti. Duran varlıkların payı 2019'da küçük bir oranda artarak yüzde 39,1'e yükseldi.



İSO 500'de kar eden kuruluş sayısı 381'den 411'e yükseldi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar elde eden kuruluş sayısı 2019 yılında 5 adet azalarak 483 olarak gerçekleşti.





- Katma değerde yüksek teknoloji yoğunluklu payı yükselişte







Teknoloji yoğunluklarına göre yaratılan katma değer dağılımında, 2019'da yaratılan katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 40 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler aldı. Orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı ise 5,4 puan azalarak yüzde 29,6 oldu. Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 22,2'den yüzde 23,5'e yükseldi.

Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 5,3'ten yüzde 6,9'a ulaştı.

Ar-Ge harcaması yapan kuruluş sayısı, 276'dan 262'ye geriledi. Ar-Ge harcamaları ise önemli bir artış yaşadı. 2019 yılında İSO 500'ün Ar-Ge harcamaları yüzde 150'nin üzerinde artarak 3,8 milyar liradan 9,7 milyar liraya çıktı.



İSO 500'ün istihdamı 2019'da yaklaşık yüzde 1 arttı. Ödenen maaş ve ücretlerdeki artış da yüzde 20,5 olarak gerçekleşti. Bu da İSO 500'ün istihdama katkı yapmaya devam ettiğini gösterdi. İSO 500'de yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısı, 2019'da değişmeyerek 117 olarak gerçekleşti. Halka açık kuruluş sayısı 67'den 66'ya düştü.





- En büyük 100 sanayi kuruluşu





2019 2018 Kuruluşlar Üretimden satışlar (Net) (TL) 1 1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 87.949.306.283 2 2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 37.070.563.066 3 3 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 25.850.659.907 4 4 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 24.635.365.339 5 - Star Rafineri A.Ş. 20.831.490.442 6 6 Arçelik A.Ş. 18.618.318.252 7 5 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 17.214.311.459 8 7 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 16.391.885.570 9 - - - 10 8 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 14.146.073.159 11 15 Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 12.591.587.725 12 10 Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 10.903.560.018 13 11 Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 10.338.694.378 14 12 Mercedes-Benz Türk A.Ş. 9.943.691.164 15 - - - 16 9 İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. 9.803.127.248 17 13 PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. 9.233.405.399 18 22 TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 8.677.894.242 19 33 EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 8.515.825.488 20 17 BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. 8.359.211.422 21 14 Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 7.834.471.752 22 18 Aygaz A.Ş. 7.096.871.977 23 21 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. 6.973.646.070 24 20 Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. 6.821.596.719 25 25 Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. 6.450.827.343 26 23 KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. 5.947.670.908 27 19 Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. 5.833.302.956 28 24 Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. 5.590.822.991 29 26 Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. 5.280.678.279 30 45 Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 5.240.529.005 31 28 Bosch San. ve Tic. A.Ş. 5.235.877.230 32 29 Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 5.142.855.672 33 37 Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. 5.064.201.391 34 39 Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. 4.788.222.730 35 32 Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 4.735.845.003 36 27 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 4.599.424.093 37 42 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 4.440.145.122 38 - Eti Bakır A.Ş. 4.403.956.126 39 47 Hayat Kimya Sanayi A.Ş. 4.218.086.172 40 31 Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. 4.183.924.272 41 30 Kroman Çelik Sanayii A.Ş. 4.011.288.457 42 35 Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. 3.965.914.426 43 65 Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. 3.883.238.111 44 46 Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 3.828.375.148 45 50 Coca-Cola İçecek A.Ş. 3.790.697.383 46 41 AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 3.722.101.899 47 34 Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. 3.707.832.143 48 53 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 3.651.639.428 49 44 Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. 3.544.617.111 50 40 Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. 3.426.968.235 51 61 BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 3.396.379.700 52 70 Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. 3.386.939.367 53 51 İpragaz A.Ş. 3.360.533.727 54 56 BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. 3.355.657.610 55 36 İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. 3.307.473.850 56 48 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 3.294.932.820 57 58 SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. 3.241.113.611 58 59 Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. 3.235.759.055 59 38 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 3.152.360.314 60 69 MAN Türkiye A.Ş. 3.118.994.638 61 43 Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. 3.000.674.477 62 55 MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. 2.953.852.140 63 60 İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. 2.952.193.096 64 84 Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. 2.923.368.100 65 62 ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 2.908.037.114 66 86 Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. 2.894.895.278 67 71 Soda Sanayii A.Ş. 2.790.339.777 68 77 Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 2.758.588.277 69 67 Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. 2.707.591.115 70 122 Trakya Cam Sanayii A.Ş. 2.683.580.577 71 54 Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. 2.667.090.370 72 64 Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. 2.655.120.810 73 72 Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. 2.636.427.236 74 81 Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş. 2.573.533.611 75 82 JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. 2.539.723.345 76 57 Modern Karton San. ve Tic. A.Ş. 2.534.389.060 77 85 ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. 2.527.326.947 78 91 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2.513.343.408 79 73 Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. 2.495.028.779 80 52 Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. 2.488.733.974 81 88 Atakaş Çelik San. ve Tic. A.Ş. 2.483.990.268 82 80 Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. 2.454.739.502 83 74 Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. 2.424.295.327 84 - - - 85 102 Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 2.340.298.608 86 100 Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. 2.329.540.170 87 92 Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. 2.308.164.629 88 90 Atlas Enerji Üretim A.Ş. 2.283.175.406 89 76 Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. 2.258.116.827 90 133 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (M.K.E.K.) Genel Müdürlüğü 2.219.654.630 91 93 Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş. 2.186.330.736 92 49 Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 2.182.370.896 93 - - - 94 115 Tusaş Motor Sanayii A.Ş. 2.174.890.126 95 98 Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. 2.172.402.158 96 96 Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. 2.146.184.392 97 97 Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. 2.141.053.054 98 87 Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 2.101.064.225 99 99 Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 2.098.945.656 100 - BEYPİ Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. 2.077.503.219





(sürecek)