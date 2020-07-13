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Ekonomi

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması'nda Ford Otomotiv 37,1 milyar lirayla ikinci, Toyota Otomotiv 25,9 milyar lirayla üçüncü oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-13 10:49:05 -
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması'nda Ford Otomotiv 37,1 milyar lirayla ikinci, Toyota Otomotiv 25,9 milyar lirayla üçüncü oldu
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Satılık 2016 model Fiat Linea

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