  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ilısu Barajı açılışı gerçekleştiriliyor... - CANLI

Batman’da sosyal mesafenin korunması için müthiş üretim

KYK kredi ödemeleri faiziyle mi geri ödenecek?

Suriye son durum haritası Suriye’de son durum nedir? Suriye'de savaş bitti mi?

Tesbih namazı nasıl kılınır?
için kalan
Ekonomi

Türkiye’nin 4'üncü büyüğü konumunda! Ekonomiye 355 milyon lira katkı sağlayacak

6 milyonluk kentin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki Ilısu Barajı’nın altı tribününden ilki, bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete alınıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:19:00 -
Türkiye’nin 4'üncü büyüğü konumunda! Ekonomiye 355 milyon lira katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katılacağı ilk tribünün hizmete alınma törenine, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji Bakanı Fatih Dönmez de katılacak.

Dicle Nehri üzerine inşa edilen Ilısu Barajı kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye’nin dördüncü büyüğü konumunda. Bekir Pakdemirli, Ilısu Barajı ve hidroelektrik santralinin, her biri 200 MW gücünde 6 tribünden oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

“İlk tribünün hizmete girmesiyle yıllık 687 milyon kWh elektrik enerjisi üretilecek ve ekonomiye 355 milyon lira katkı sağlanacak. Yıl sonunda santral tam kapasite ile devreye girdiğinde, yılda ortalama 4 bin 120 GWh enerji üretimi gerçekleştirilecek. Böylece sadece enerji üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlanacak. Bu üretim rakamıyla 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacı karşılanabilecek.”

Dijital para uygulamasını başlattılar! Kağıt para ortadan kalkacak mı?
Dijital para uygulamasını başlattılar! Kağıt para ortadan kalkacak mı?

Ekonomi

Dijital para uygulamasını başlattılar! Kağıt para ortadan kalkacak mı?

Ucuz akıllı telefonlar bir anda uçuşa geçti!
Ucuz akıllı telefonlar bir anda uçuşa geçti!

Ekonomi

Ucuz akıllı telefonlar bir anda uçuşa geçti!

Bakan Kurum duyurdu: Tam 1 milyon 500 bin konut...
Bakan Kurum duyurdu: Tam 1 milyon 500 bin konut...

Ekonomi

Bakan Kurum duyurdu: Tam 1 milyon 500 bin konut...

Bakan Albayrak: Sonuçlarını salgın sonrası da göreceğiz
Bakan Albayrak: Sonuçlarını salgın sonrası da göreceğiz

Ekonomi

Bakan Albayrak: Sonuçlarını salgın sonrası da göreceğiz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı