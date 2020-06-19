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Aktüel

Türkiye'nin 3 boyutlu ilk sanal fuarı 22 Haziran'da açılıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-19 13:41:13 -
Türkiye'nin 3 boyutlu ilk sanal fuarı 22 Haziran'da açılıyor

KONYA (AA) - Ticaret Bakanlığı himayesinde Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı'nın 22 Haziran'da açılacağı bildirildi.

Selçuk Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerli ve milli yazılımla hazırlanan sanal fuar, stant ziyaretinden konferans ve toplantı salonlarına kadar tüm detaylarıyla gerçek fuar deneyimini yaşatacak.

Yüzlerce katılımcı ve binlerce ziyaretçiye uygun olarak yazılımı geliştirilen fuarda, traktörden hasat makinelerine, toprak işlemeden sulamaya, hayvancılık ekipmanlarından akıllı tarım teknolojilerine kadar sektörün ihtiyaç duyduğu tüm ürünler görücüye çıkacak.

Sanal fuar, 5 ana holde koridorlar arasında serbest dolaşma, sergilenen ürünler hakkında stant görevlileriyle yazılı ya da görüntülü görüşme, dijital broşür ve sergilenen ürünleri 3 boyutlu detaylı inceleme fırsatı sunacak.

Açılışını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gerçekleştirmesi beklenen, Türkiye'nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı, "www.agrivirtual.com.tr" adresinden 22-26 Haziran tarihlerinde ziyaret edilebilecek.

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