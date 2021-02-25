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Sağlık Türkiye'nin 25 Şubat koronavirüs tablosu: 9 bin 572 yeni vaka
Sağlık

Türkiye'nin 25 Şubat koronavirüs tablosu: 9 bin 572 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 25 Şubat koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 21:17:00 - 2021-02-25 21:46:57
Türkiye'nin 25 Şubat koronavirüs tablosu: 9 bin 572 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 73 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 572 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

25 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 73 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 358’e yükseldi. Toplamda 32 milyon 811 bin 274 test yapıldı.

Bugün yapılan 126 bin 527 testten, 9 bin 572 yeni vaka sayısı, 658 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 674 bin 766 

 

Toplam vaka sayısının 2 milyon 674 bin 766 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 210 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 546 bin 503’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 192 olduğu açıklandı.

 

 

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Yorumlar

Memo

AKP heryere koronayı kongrelerle taşıyor.
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İslam

Sorumsuzca hareket edenler engellensin hapis cezası verilsin yada 100.000 TL ceza
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