Türkiye'nin 2022 yılı ayakkabı ihracatı hedefi 1 milyar dolara ulaştı! İhracat artış var, büyük hamle

Türk Ayakkabı Sanayicileri Derneği verilerine göre sektör, Ocak-Ekim 2022 döneminde en yüksek ihracatı 83,5 milyon dolarla Almanya'ya yaptı. Almanya'yı 57,4 milyon dolarla Irak, 47,9 milyon dolarla İspanya, 46,5 milyon dolarla Romanya, 44,9 milyon dolarla İtalya izledi.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkan Vekili Yavuz Uçan, Ayakkabı Kent Projesi'nin temelini atmak için geldiği Adıyaman'da AA muhabirine, Türkiye'nin ayakkabı ihracatında 2021'de 1 milyar doları aşarak rekor kırdığını söyledi.

İhracatın tüm hızıyla sürdüğünü dile getiren Uçan, "2022'de ise yılın 10 ayında yüzde 19,5 artışla 1 milyar 15 milyon dolara ulaştık. Yıl sonu için 1 milyar 300 ila 1 milyon 400 milyon doları öngörüyoruz." dedi.

İhracat rakamlarının her geçen gün arttığını belirten Uçan, şöyle devam etti:

"2023 yılı için daha fazla bir ihracat bekliyoruz. Türkiye, her geçen gün ayakkabı sektöründe ciddi hamleler yapıyor, büyüyen bir sektör. Pandemi bizleri çok etkilemedi. Bunun sebebi ise yakın bir pazarız. Avrupa'nın herhangi bir şehrinden sabah gelinip akşam dönülebiliyor. Aynı zamanda siparişi en hızlı teslim eden bir ülkeyiz."

- "AVRUPA'DA ÇALIŞMADIĞIMIZ ÜLKE YOK"

Almanya, İspanya, Rusya ve Irak gibi birçok ülkeyle yakından çalıştıklarını ifade eden Uçan, şunları kaydetti:

"Avrupa'da çalışmadığımız ülke yok, hemen hemen her yere sipariş gönderiyoruz. Tüm dünya Türkiye'den ayakkabı istiyor. Fabrikalarımız Avrupa'ya göre her gün gelişiyor. Türkiye ayakkabıda her zaman hamle yaptı, yapmaya da devam ediyor. Ayakkabıcı esnafı nerede bir fuar görürse hemen katılıyor. Bizler 24 saat uçuş mesafesi olan ülkeye dahi gidiyoruz, emek veriyoruz. Hedefimiz 2023-2024'e kadar 3 milyar doları yakalamak."