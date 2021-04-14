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Gündem Türkiye'nin 14 Nisan 2021 tarihine ait koronavirüs bilançosu açıklandı
Gündem

Türkiye'nin 14 Nisan 2021 tarihine ait koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 14 Nisan 2021 tarihine ait koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 19:35:00 - 2021-04-14 19:36:19
Türkiye'nin 14 Nisan 2021 tarihine ait koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 14 Nisan 2021 tarihine ait koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...

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