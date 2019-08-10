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Türkiye'nin 13. Ramsar alanı Kuyucuk Gölü tamamen kurudu

Türkiye'de, Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan ve Afrika-Avrasya göç yolu üzerinde bulunması dolayısıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü tamamen kurudu- TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş:- "Kuyucuk Gölü'nün bu halde kalması bizleri üzüyor, bu göl Türkiye'nin 13'üncü Ramsar alanı ve göçmen kuşlarının uğrak yerlerinden bir tanesi"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:05
Türkiye'nin 13. Ramsar alanı Kuyucuk Gölü tamamen kurudu

KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı olan ve Afrika-Avrasya göç yolu üzerinde bulunması dolayısıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü tamamen kurudu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birinci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar Alanı olup Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan Kuyucuk Gölü, ülkede göç eden birçok kuş türüne ev sahipliği yapan en önemli göller arasında yer alıyor.

Yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunuyor.

Şu sıralar tamamen kuruyup çatlamış topraklar ile dikkati çeken Kuyucuk Gölü kurumadan önce angut, sakarmeke, yeşilbaş ördek, kara boyunlu batağan, sığırcık ve boz kaz gibi 213 farklı kuş türünü barındırıyordu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruyan Kuyucuk Gölü'nün en son bundan 20 yıl önce tamamen kuruduğunu anımsattı.

Son 2 yılda da Kuyucuk Gölü'nün kuraklığa maruz kaldığını ancak bu yıl da tamamen kuruduğunu ifade eden Ertaş, "Geçen sene az da olsa Kuyucuk Gölü'nde su vardı, göldeki kuşların beslendiği bazı mikroorganizmanlar da yaşıyordu. Bu mikroorganizmanlar az su olan yerde çatlak yerlerde yaşamaya çalışıyordu ama bu yıl maalesef göl tamamen kurudu. Kuyucuk Gölü'nün yüzde 100'lük alanı kurudu ve insanlar gölün üzerinde yürüyebiliyor. Kuyucuk gölüne havadan bakıldığında maalesef Mars'a benzer bir görüntü oluşmuş." dedi.

Ertaş, gölün kuruma sebepleri araştırılırken jeolojik çalışmaların da yapılması gerektiğine vurgu yaparak, "Kuyucuk Gölü'nün bu halde kalması bizleri üzüyor, bu göl Türkiye'nin 13. Ramsar alanı ve göçmen kuşlarının uğrak yerlerinden bir tanesi. Afrika ve Asya'dan gelen kuşların geçiş bölgesi olan gölle alakalı detaylı araştırmaların, kurumasına neden olan sebeplerin araştırılması, jeolojik olarak bir çalışma yapılması gerekir. Yer altında su kaymaları mi var, yoksa kaynaklar mi kurudu bununla alakalı bilimsel araştırma yapılmadan neden kuruduğuyla alakalı bir hükme varmak yanlış olur." diye konuştu.

- "Kuyucuk Gölü yaban hayatı için çok önemli bir nokta"

Yaklaşık 200 kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü'ne herkesin el atması gerektiğine işaret eden Ertaş, şunları kaydetti:

"Dışarıdan kesinlikle kaynak sağlanmalı. Kars Barajı'ndan gidecek suyla göl beslenirse buradaki balıkların yumurtaları da gidecek. Bu yumurtalar Kuyucuk Gölü'ne giderse burada balık popülasyonu olacak, bazı kuşlar da balıkların olduğu yerlere uğramaz ve yuva yapamazlar. Kuyucuk Gölü'nün yeraltı sularıyla beslenmesi lazım, zaten burası tabandan beslenen göldü. Çok hızlı şekilde bu işe el atılmalı. Kuyucuk Gölü, bizim çocuklara miras olarak bırakabileceğimiz bir yer, yaban hayatı için çok önemli bir nokta. Bu gölün Kars'ta olması çok önemli herkesi bu göle sahip çıkmaya davet ediyorum."

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:05
  1. Kars
  2. Kuyucuk Gölü

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