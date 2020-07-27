Türkiye’mizde uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve TSE

Küçük belgelendirme kuruluşunun “küçük olması hasebiyle”; kaybedecek bir şeyi olmadığı durumda aşırı rekabet ortamında düzgün iş yap(a)mama ihtimali yüksek olacaktır.

Ülkenin bir alanda 3 adet laboratuvarla karşılanabilecek deney ihtiyacı var iken; ilk kurulan laboratuvarın yoğun rağbet görmesi; uygunluk değerlendirme alanında faaliyet gösteren 10 firmanın iştahını kabartıp onların da aynı laboratuvardan kurmasına neden olabilir. Ülkenin ihtiyacı 3 iken 10 tane laboratuvarın bulunacağı bir ortamda müşteri kapma yarışından kimin mustarip olacağını, müşteri odaklı olurken terazinin nasıl sapabileceğini düşünün. Deney ücretlerinde indirim yarışı da sonuç vermeyecektir, zira toplam iş potansiyeli belli; deney yapmadan rapor verilmesi noktası da artık uzak sayılmayacaktır! Bu arz talep dengesi ile ilgili matematiksel bir durum.

Genel kültür olsun kalibrasyondan da bahsedelim! Kalibrasyon; bir test cihazının, değeri bilinen bir referans cihaz ile ölçümlerinin karşılaştırılarak ne kadar sapma gösterdiğinin tespitine denilmektedir. Yani evdeki baskülünüz 80 kg ölçüm noktasında 2 kg fazla tartıyor ise bunu bir şekilde tespit etmişsinizdir. Artık bu baskülde her bindiğinizde 2 kg düşük kiloda olduğunuzu hesap ederek ağırlığınızı doğru tespit etmiş olursunuz. Burada kritik durum; kalibrasyonun yine sizin ihtiyacınız olan 80 kg civarında bir referansla yapılmış olmasıdır. Yani 10 kg bir kütle ile kalibrasyon yapıp; “sapma yok, baskül doğru tartıyor” diyemezsiniz. Zira 10 kg kütleyi doğru tartan baskül, 80 kg kütleyi ölçerken sapma gösterebilecektir. Kalibrasyonun ihtiyaç duyulan ölçüm noktalarında yapılmış olması gerekmektedir. Kalibrasyon firmalarının bu hususa dikkat etmeden “hızlı!” iş yapmaları durumunda işin hakkıyla yürümemesi riski artacaktır. Rekabet olsun fakat “haksız rekabet” olmasın; TSE gibi dirayetli iş yapan firma ve kurumların korunması gerekir, diye düşüncemi ifade etmek istiyorum.

“TSE kamudan pay almayıp” kendi faaliyet gelirleri ile icraatlarına; kurulduğu 1960 yılından bu yana devam etmektedir. Altyapısını güçlendirecek ve güncel tutacak yatırımları da yine kendi içinde yöneten; kendine yeten bir kurumdur. Devlete yük olmadan 2000 kişinin üzerinde istihdam sağlayan, bunu da kaliteli üretim için seferber eden güzide bir Enstitüdür. Faaliyet gelirlerinin fazlasını yine ülkemiz kurumlarına aktardığı zamanlar da olmuşsa da milli seferberliğe katkı için hizmet ücretlerini minimumda tutarak sanayicimizin yanında olmaya devam etmektedir. “Bu arada vergi muafiyeti gibi bir istisnası da bulunmamakta olup hizmetlerinden gelen katma değer vergisi ile devletimize az da olsa maddi katkıya vesile olmaktadır.”

TSE, pandemi sürecinde normalleşmeye katkı mahiyetinde; sanayicimizin güven içerisinde yoluna devam etmesi için “COVID 19 Güvenli üretim kılavuzu” nu yayınlamış ve belgelendirmesine devam etmektedir. Tüketici için de huzurlu alışverişe imkân sunan bu uygunluk teyidinin sanayi ile tüketim arasında anahtar rol üstlendiğini düşünmekteyim.

Aynı şekilde Güvenli Turizm belgelendirmesi faaliyetlerine de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkili kılınmış olup ülkemiz turizm potansiyelinin önünün açılmasına katkı sunmaktadır. Yine pandemi sürecinde ilgili Avrupa ile uyumlu standartlarını ücretsiz erişime açmış olup ihtiyaç duyulan yıkanabilen bez maskelerin kriterinin de paydaşları ile çalışarak yayınlanmasını sağlamıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK'ın da katılımıyla TSE'de gerçekleştirilen Enstitünün 59'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan aldığımız bilgiler doğrultusunda okullar ve eğitim kurumlarına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile kılavuz hazırlandığı ve imzalanacak protokol sonrasında, okullara yönelik belgelendirme faaliyetlerinin TSE tarafından yürütüleceğini de memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz.

TSE Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra; Araç tip onay, proje onay, ithalat uygunluk, tehlikeli malların taşımacılığı (ADR) gibi faaliyetleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı ile onlar adına yürütmektedir. Ticaret Bakanlığı ile yetkili servislerin belgelendirmesinin yanı sıra verdiği ürün ve sistem belgeleri ile tüketicinin korunmasına hizmet etmektedir. Sağlık Bakanlığı ile yetkili servisler ve medikal alanda CE uygunluk belgelendirmesi faaliyetleri kapsamında iş birliği içerisinde çalışmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile G işareti ve CE uygunluk belgelendirmesi faaliyetleri başta olmak üzere etkin iş birliği içerisindedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Nükleer santrallerin gözetimi için yürütülen proje güncel olan çalışmaları arasındadır. Daha sayamadığım faaliyetleri vesilesiyle devletimizin organları ile teknik manada yoğun temas halindedir. Bunları neden belirtme gereği duyduğum; “TSE nedir, ne yapar sorusu akla gelsin, hem de; “zamanında kurulmuş ama ne işe yarar” diyenlerin aklı yerine gelsin” diye kısaca dikkat çekmek istedim.

“Neden TSE” başlıklı yazımda da belirttiğim üzere; kalite alt yapısına hizmet eden; belki de temel taşlarını oluşturan TSE’nin stratejik öneminin anlaşılarak daha etkin kullanılması yönünde tüm yetkili mercilerin dikkatini çekmiş olmayı ümit ediyorum. BSI, Royal Charter iken; “TSE neden Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olmasın?” Stratejik konumu itibariyle eğer desteklenirse; ekonomiye, ticarete, sanayiye hizmetinin daha etkin olacağı kanaatindeyim.

Sanayici başta olmak üzere kritik bir husus olan “Standardizasyon” faaliyetlerine; özellikle uluslararası standartlara yön vermek adına, Ayna Komiteler aracılığı ile katılım yolu şuan TSE tarafından açılmış durumda. Sona doğru yaklaşılmakta olduğu bilgisini aldığım IPA projesi kapsamında bu yolun varlığına dair farkındalık artırma ve bu yolu yeni kurulmakta olan dijital platform üzerinden kolay kılacak çalışmanın verdiği heyecanı da gözlemledim. Uluslararası standartlara yön vermek adına TSE başkanı Prof Dr. Adem ŞAHİN ’in katılım çağrısını hatırlatmakta yarar görmekteyim.

Gazeteci Yazar

Vehbi Korkutata