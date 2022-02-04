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Gündem Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Derhal son verin
Gündem

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Derhal son verin

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhal son vermelidir" denildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 16:59:00 -
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Derhal son verin

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Yunanistan sınır birlikleri tarafından geri itilip donarak hayatını kaybeden göçmenlere ilişkin, "Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhal son vermelidir" açıklaması yapıldı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hayata tutunmak için çıktıkları yolculukta Yunan hudut görevlileri tarafından elbiseleri, ayakkabıları, her şeyleri alınan ve bu insanlık dışı muamele neticesinde soğuk havada donarak hayatlarını kaybeden göçmenlerin görüntüleri 7'den 70'e herkesi derinden üzmüştür. Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhal son vermelidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ciddiye bile almayan Yunanistan, göçmenlerin hayatını tehlikeye atarak dünya milletlerinin yüreğini sızlatmaktan vazgeçmelidir. İnanıyoruz ki Yunan halkı da bu görüntüleri utançla, yüreği sızlayarak izlemiş ve göçmenlere yapılan muameleyi nefretle karşılamıştır. Bu eylemler artık Avrupa Birliği'nin de dikkatini çekmelidir."

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