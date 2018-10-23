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Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!

Yunanistan hükümetinin, karasularını 12 deniz miline genişletme planına ilişkin aldığı karara Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bu karara müsamaha göstermemiz mümkün değildir." dedi.

23 Ekim 2018 Salı 12:56
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan hükümetinin, karasularını 12 deniz miline genişletme planına ilişkin, "İki ülkenin karşılıklı kıyılarının bulunduğu Ege’ye yönelik, ikili mutabakatın olmadığı adımlara müsamaha göstermemiz mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, Yunanistan'ın karasularını 6 milden 12 mile çıkarma kararına ilişkin Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile Başbakan ve yeni Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras’ın Yunan karasularının kademeli olarak genişletilmesine yönelik planlar hakkındaki açıklamalarını ve ilgili haberleri takip ettiklerini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"İki ülkenin karşılıklı kıyılarının bulunduğu Ege’ye yönelik, ikili mutabakatın olmadığı adımlara müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Yüce Meclisimizin 8 Haziran 1995 tarihli bildirisi bu bağlamda gerekli siyasi ikazı havi olup, geçerliliğini bugün de korumaktadır. Konuya ilişkin görüş ve uyarılarımız, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisine de iletilmiştir."

Yunanistan'ın istifa eden Dışişleri Bakanı Kocias, koltuğunu Çipras'a devrederken, ülkesinin karasularının Mora ve Girit arasındaki Antikithira Adası ve daha sonrasında diğer iki bölgeden başlayarak 6 milden 12 mile çıkarılma kararı alındığını söylemişti.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 12:56
  1. Ankara
  2. Yunanistan
  3. Dışişleri Bakanlığı

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