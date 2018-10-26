Türkiye’den Yunanistan’a sert cevap: Sizden alacağımız tavsiye yok
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Türkiye, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hakkaniyeti ve ilgili tüm özel koşulları gözeten temelde hareket etmeyi sürdürecektir. Bu çerçevede, Yunanistan'dan uluslararası hukuk çerçevesinde sınırlandırma tekniği bakımından alacağımız bir tavsiye bulunmamaktadır." dedi.26 Ekim 2018 Cuma 12:27
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklaması hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.
Aksoy, şunları kaydetti:
"Türkiye, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hakkaniyeti ve ilgili tüm özel koşulları gözeten temelde hareket etmeyi sürdürecektir. Bu çerçevede, Yunanistan'dan uluslararası hukuk çerçevesinde sınırlandırma tekniği bakımından alacağımız bir tavsiye bulunmamaktadır."
Yunanistan yönetimi, tek taraflı olarak kendi Münhasır Ekonomik Bölgesini (MEB) kararlaştırdığını açıklayarak, bunun uluslararası hukuka uygun olduğunu iddia etmişti.
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