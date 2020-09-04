Türkiye'den Yunanistan'a çok net mesaj

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu Yunan kuvvetlerinin Türk gemilerini taciz ettiğini, Türkiye'nin de buna karşılık verdiğini aktaran Çelik, bu durumun bölgede bir çatışma riskini barındırdığını dile getirdi.

NATO'nun bölgede yaşanan gerilimin düşürülmesi için çalışmasına olumlu baktıklarını söyleyen Çelik, "Askeri ve teknik görüşmeler her zaman faydalıdır. Maksat oradaki kuvvetleri bir birinden ayrıştırma, sıcak temastan uzak tutma şeklinde bir şey. Yunan tarafı bunu reddederse NATO Genel Sekreteri'nin misyonunu da reddetmiş olur ve çatışmanın önlenmesine dönük bir mekanizmanın dışında kendisini konumlandırmış olur. Burada akılla bağdaşmayacak bir aktivizm içerisindeler" dedi.

Yunanistan'ın Ege'yi bir Yunan gölü yapmaya çalıştığını aktaran Çelik bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Meis Adası" örneğini veren Çelik, adanın Yunanistan'a 580 kilometre, Türkiye'ye ise 2 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen, Yunanistan'ın bu ada üzerinden 40 bin kilometrelik kıta sahanlığı üretmeye çalıştığına dikkat çekti.

Türkiye'nin diyaloğa ve sorunların çözümüne her zaman açık olduğunu belirten Çelik, Yunanistan'a "Masayı tercih edersen masadayız, sahayı tercih edersen sahadayız" mesajını gönderdi.

"Doğu Akdeniz'de Ankara'nın müttefiki Rusya olabilir mi?" şeklindeki soruya cevap veren Çelik, Türkiye'nin bölgedeki bütün ülkelerle bölgesel barışa nasıl katkı sunabileceği ile ilgili müzakereler yürüttüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ama, NATO açısından bakarsanız, NATO'nun himaye ettiği toplantılarda en büyük rakip olarak ortaya koydukları şey Rusya. Şimdi Rusya Suriye'ye geldi, NATO'nun herhangi bir çözüm planı yok. Libya'ya geldi, NATO'nun herhangi bir çözüm planı yok, Rusya Doğu Akdeniz'de, herhangi bir çözüm planı yok. Dolayısıyla burada esas problem NATO'nun kendi içinde düştüğü çelişki. Ortaya bir Akdeniz konsepti koyuyorsanız, burada Rusya'nın artan varlığına ne diyeceksiniz? Sonuç olarak Türkiye açısından ne var orada, bir müttefiklik meselesi değil ama Rusya oradaysa biz Rusya'nın buradaki bölgesel istikrara nasıl katkı yapacağı ile ilgili bir tefekkür içerisinde oluruz. Biz burada herhangi bir güçle veya güçler arası bir çatışmanın tarafı olmak istemiyoruz. Bir çatışma da istemiyoruz. Doğu Akdeniz'de devlet aklını ortaya koyacağız, sağ duyuyla bunu çözeceğiz"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesini iyi yönetemediğini ve bu nedenle dış politikada agresif davranmaya başladığını aktaran Çelik, "Anlıyoruz ki Macron NATO'ya alternatif bir Avrupa ordusunun kurulmasına başkanlık etmeye çalışıyor. Buradan da Fransa için bir inisiyatif çıkarmaya çalışıyor" dedi.

Almanya'nın Doğu Akdeniz tutumu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'nın Doğu Akdeniz'deki tutumuna da değindi.

"Merkel'in arabuluculuk veya tansiyonu düşürme rolü çerçevesinde ortaya koyduğu yaklaşım Türkiye açısından olumlu" diyen Çelik, burada söylenmek istenen şeyin, "Burada Navtex ilan etmeyin, gemileriniz geri çekilsin" şeklindeyse bunun mümkün olmadığını bildirdi.

Almanya'nın Türkiye'ye diyalog mesajı göndermesine gerek olmadığını ve Türkiye'nin zaten sağ duyulu davrandığının altını çizen Çelik, "Almanya'nın yaklaşımını olumlu karşılıyoruz, esas problem Almanya'nın sözünü Yunanistan'a geçirmesi. Biz hazırız müzakereye." dedi.

Avrupa Birliği'nin mülteciler ve diğer konularda verdiği sözleri yerine getirmediğini hatırlatan Çelik, "Kim ne derse desin, Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliği diye bir şey olmaz." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı yönündeki iddialar hakkında konuşan Çelik, "O noktaya gelmesini beklemiyorum. Böyle bir durum olursa AB Türkiye'den mülteci konusunda bir iş birliği beklemesin. Çünkü bu hasmane, düşmanca bir tavırdır. Bu asla kabul edilemez. AB duvarlar örerek değil, köprüler kurarak büyümüş bir birliktir. Avrupa'nın Türkiye ile kendi arasına duvar örmesi demek, AB'nin dağılım sürecini hızlandırmak demektir. Duvar ören Avrupa kendini yok eden bir Avrupa anlamına gelir" diye konuştu.

"Mısır'la başından itibaren bir diyalog kurulsa Doğu Akdeniz'de bu gerilim olmazdı" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap veren Çelik, şunları kaydetti:

"Hiç mi siyasi hafıza yok? 'Siz oturun Sisi'yle konuşun, Esad'la konuşun, Hafter'le konuşun' diyor. Hafter BM'nin tanımadığı bir güç Tarhuna'daki toplu mezarların arkasında, biz bununla ne konuşalım. Sisi'nin durumu açısından baktığınızda, biz Sisi'nin darbeci hükümetine karşı sesimizi yükselttik. Ne kadar haklı olduğumuz görüldü. Bu şekildeki ilişki kurma biçimi Türkiye açısından mümkün değil. Ama tabii ki bir müzakere masasının etrafında Mısır devletinin temsilcileri, Akdeniz'in kıyıdaş devletlerinin temsilcileri, Türkiye'nin temsilcileri bu meseleleri konuşabilir.

40 bin kilometreye yakın deniz yetki sahası kaybı var Mısır'ın. Türkiye ile yapsaydı 17 bin 500 kilometre daha fazla yetki alanı olacaktı. Bütün kıyıdaş ülkelerin oturduğu bir mekanizma olsa bu sonuçlara varılabilir, nihayetinde Mısır'da bir Akdeniz ülkesi. Rum kesimi hariç diyoruz, onu tanımıyoruz diyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken, Türkiye'ye mesaj vermek yerine 'Türkiye'ye bu düşmanlıkları yapmayın' diye Mısır'a, Libya'daki saldırgan güçlere, Esad güçlerine mesaj vermeli."