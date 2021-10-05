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Siyaset Türkiye'den Yunanistan'a askeri ayar: Sahada görürsünüz!
Siyaset

Türkiye'den Yunanistan'a askeri ayar: Sahada görürsünüz!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'a sert uyarılarda bulunarak, aşırı saldırgan davranmaları durumunda sahada bunun cevabını alacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 20:19:00 -
Türkiye'den Yunanistan'a askeri ayar: Sahada görürsünüz!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK ve MKYK toplantılarının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 

Yunanistan ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, şu ifadelerde bulundu:

"Mavi vatan tartışılamaz"

Yunanistan ve Rum kesiminin Ege, Doğu Akdeniz'de maksimalist davranışlarından vazgeçmesi lazımdır. Ege'yi kendi gölü gören bir siyasetin varacağı hiçbir yer yoktur. En son bir Rum gemisinin ihlali karşısında Deniz kuvvetlerimiz anında müdahale ederek geri göndermiştir. Mavi vatan kırmızı çizgimizdir, ana vatanın ayrılmaz parçasıdır. Birisi çıkıp da mavi vatan kavramı saldırganlık içeriyor diyorsa, bunu da TBMM üyesi sıfatıyla söylüyorsa bunun tamamen karşısında olduğumuzu söyleriz. Mavi vatan için her türlü mücadeleyi verir, her türlü bedeli öderiz.

"Dara düşerseniz ilk koşacak yine Türkiye'dir"

Burada tartışılması gereken Yunanistan'ın silahsız olması gereken adaların silahlandırmış olması ve silahlandırmaya devam etmesidir. Anlamaları gereken şey, o bahsettiğiniz ülkeler zor zamanınızda yanınızda olmayacak ama Türkiye bir komşu olarak her zaman zor zamanınızda yanınızda oldu, dara düşerseniz ilk koşacak yine Türkiye'dir.

Yunanistan'a net net uyarı: Sahada görürsünüz

Burada masada çözülebilecek pek çok mesele vardır. Hem Dışişleri Bakanlığımızın diplomatik yeteneği, hem Milli Savunma Bakanlığımızın birikimi vardır. Siz masada çalışma başlarken sahada fiili durum yaratırsanız, aşırı saldırgan tutum ortaya koyarsanız, o zaman sahada kuvvetlerimizin orada var olduğunu her zaman görmüş olursunuz. Yunanistan'ın aklı selimle hareket etmesi, sorunların diplomasiyle çözülmesi konusundaki yaklaşımımıza saygı göstermesini çok daha iyi olduğunu düşünüyoruz.

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