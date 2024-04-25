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Yaşam Türkiye'den Yunanistan'a akın var: Ülkeye giden Türk sayısında büyük artış... Gözler oraya çevrildi
Yaşam

Türkiye'den Yunanistan'a akın var: Ülkeye giden Türk sayısında büyük artış... Gözler oraya çevrildi

Yeniakit Publisher
2024-04-25 15:50:00 -
Türkiye'den Yunanistan'a akın var: Ülkeye giden Türk sayısında büyük artış... Gözler oraya çevrildi

Yunanistan Turizm Konfederasyonu (SETE) tarafından yapılan açıklamaya herkesi şaşırttı, 2024 yılının ilk çeyreğinde Yunanistan'a gelen yabancı turist sayısı önemli ölçüde arttı.

Yunanistan Turizm Konfederasyonu (SETE) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının ilk çeyreğinde Yunanistan'a gelen yabancı turist sayısı önemli ölçüde arttı.

Yunanistan Turizm Konfederasyonu (SETE) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının ilk çeyreğinde Yunanistan'a gelen yabancı turist sayısı önemli ölçüde arttı. SETE'nin verilerine göre, bu dönemde Yunanistan'a giden turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 oranında artarak 2 milyon 840 milyona ulaştı.

Turizm DataBank verilerine göre, Türkiye'den Yunanistan'a giden turistlerdeki artış oranı yüzde 47,3 ile son derece yüksek seviyede gerçekleşti. Özellikle karayolu girişlerinde, Türkiye ve Bulgaristan'dan gelen turistlerdeki artış yüzde 50'ye kadar ulaştı.

Yunanistan'ın turizm sektöründe yaşanan bu artış, ülkenin çeşitli turizm destinasyonlarının cazibesini artırdığını gösteriyor. Bu olumlu trend, Yunanistan'ın turizm gelirlerinde önemli bir artışa işaret ediyor ve ülkenin ekonomisine olumlu katkı sağlıyor.

Yunanistan hükümeti ve turizm endüstrisi temsilcileri, bu olumlu gelişmenin sürdürülebilir turizm politikalarıyla desteklenerek devam ettirilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, ülkenin turizm altyapısının ve hizmet kalitesinin artırılması için çeşitli çalışmaların yapılması planlanıyor.
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