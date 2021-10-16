Türkiye'den Yunanistan ve Rum Yönetimine çok net uyarı: Cevabını alırsınız
Türkiye'ye karşı provokasyon peşinde koşan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni uyaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmaya çalışan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyarılarda bulundu.
"Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor" diyen Oktay, "Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır" ifadelerini kullandı.