Türkiye'den Yunanistan ve Fransa'ya çok sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin tek amacının Türkiye'nin ve KKTC'nin hakkını korumak olduğunu belirten "Bunu yaparken tüm Akdeniz etrafındaki ülkelerle iş birliği yapacağımızı söylüyoruz. Bu iş birliği olmadığı için bizde kendi faaliyetlerimizi paylaştık." dedi.

"Biz her zaman görüşmeden yanayız"

Türkiye ve Yunanistan'ın NATO üyesi iki ülke olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, NATO'nun bazı girişimlerde bulunmasının normal olduğunu belirterek "Brüksel'de NATO Genel Sekreteri bir girişimde bulundu. Bazı tekliflerde bulundu. Bir çatışmanın yaşanmaması için teknik düzeyde Yunanistan ve Türkiye'nin içinde olduğu görüşmelerin başlaması konusunda görüşümüzü sordu. 'Biz her zaman görüşmeden yanayız' dedik." ifadelerini kullandı.

Yunanistan NATO'yu yalanladı

Yunanistan'ın NATO Genel Sekreterine görüşme için 'olur' dedikten sonra NATO Genel sekreterini yalanladığını söyleyen Çavuşoğlu, "Fakat biz şaşırmadık. Maalesef Yunanistan NATO Genel Sekreterini yalanladı. NATO Genel Sekreteri yalan söylemedi. Yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi. Yunanistan diplomasiden yana olmağını, AB'nin desteğiyle de, bu desteğin koşulsuz olduğunu düşünüyorduk, o biraz değişti son zamanlarda. NATO'yu yalanlaması gerçekten ibretliktir. Önce olur verdi sonra bu olur'u vermediğini söyledi. Yunanistan da esasen haksız olduğunu biliyor ve duymaya da başladı." şeklinde konuştu.

Fransa'ya sert tepki

Yunanistan'ı en çok kışkırtan ülkenin Fransa olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Fransa'nın Doğu Akdeniz'le bir ilgisinin olmadığını belirterek "Fransa önce Suriye'nin kuzey doğusunda Barış Planı Harekatı'nda bir terör devleti kurma planı suya düşünce çok sinirlendi. Ve neden bizden izin almadınız gibi küstahça edalara büründü. Yani yanı başımda terörle mücadele ederken Fransa'dan izin mi görüş mü almam gerekiyor?" dedi.

Hafter hatası

Fransa'nın daha sonra Libya'da Hafter'i destekleyerek büyük bir hata yaptığını söyleyen Çavuşoğlu, "Trablus'u çok kısa sürede ele geçireceklerine inanıyordu. Çıkarları olabilir, anlıyoruz fakat sahada işler öyle olmadı. Denge değişti, Hafter yenildi ve Macron histerik bir hâle büründü. Onunla beraber ne yapacağını şaşırdı. Sonrasında Doğu Akdeniz'de bizim gemilerimizin kendi gemilerini taciz ettiğini söyledi. Bunu belgeleyemedi, rezil oldu. Biz böyle bir tacizin olmadığını belgeledik." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Fransa'nın Türkiye'yi Lübnan'da da kötülediğini belirterek "Fransa'nın Türkiye'den net şekilde özür dilemesi gerekiyor." dedi.