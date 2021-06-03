Türkiye'den Yunan'ı korkutan karar!

Sahada destan yazan Türk SİHA'ları dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Birçok ülkenin radarına giren Türk SİHA'ları manşet olamaya devam ediyor. Son olarak İsviçreli medya kuruluşu SRF, "Türk mucizesi" olarak nitelendirdiği SİHA'ları yere göğe sığdıramamıştı. Şimdi de Yunan basınından dikkat çeken bir manşet geldi.

Türkiye Akdeniz'de yeni bir SİHA üssü kuracak. KKTC'de kurulacak üs, Geçitkale Askeri Havaalanı'nda 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Kıbrıs Barış Harekâtı yıl dönümü törenleri sırasında tam faaliyete geçecek. Türkiye ve Yavru Vatan'ın ortaklaşa kuracağı üs, Yunan basınını telaşlandırdı.

Yunan'da panik manşetleri

Türkiye'nin hamlesinin ardından panik yapan Yunan basını, "İşgal" manşetleri attı. Haber, "Türk işgalinin 47. yıldönümünde kullanıma açılacak" başlığıyla servis edildi. Türkiye'nin bu hamleyle adanın ve bölgenin hakimi olabileceğini vurgulayan manşetler, Yunan'ın yaşadığı tedirginliği gözler önüne serdi.



Yunan basınının attığı manşetler;





